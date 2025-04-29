Hanifi Toptaş öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, çocukların güvenli, eğitici ve sosyal bir ortamda yaz tatilini en verimli şekilde geçirmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Bu kapsamda Onikişubat Belediyesi, 5-6 yaş arası çocuklara yönelik düzenleyeceği ‘Minik Kalpler Yaz Okulu’ ile yaz tatilini eğlence, öğrenme ve keşif dolu bir sürece dönüştürecek.

7 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi’nde gerçekleştirilecek yaz okulu, çocuklara unutulmaz bir yaz deneyimi sunacak.

Minik Kalpler Yaz Okulu’nda çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde interaktif dersler alacak, çeşitli etkinlikler, geziler ve eğlenceli oyunlarla sosyal becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda takım çalışmasına dayalı sosyal etkileşim programlarıyla çocukların özgüvenleri ve iletişim becerileri desteklenecek.

Başvurular 5 Mayıs’ta başlayacak, kura çekimiyle kayıtlar yapılacak

Başvurular 5 Mayıs - 23 Mayıs tarihleri arasında alınacak, kesin kayıtlar ise 28 Mayıs’ta yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Başvuru ve detaylı bilgi için 0344 212 4662 numaralı telefon hattı üzerinden iletişime geçilebilecek.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, “Çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, onları geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlamak amacıyla Minik Kalpler Yaz Okulu’nu hayata geçiriyoruz. Onlara hem eğlenip hem öğrenecekleri bir yaz tatili sunmayı hedefliyoruz” dedi.