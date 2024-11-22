Başkan Akpınar mesajında şu ifadelere yer verdi:“Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bir öğretmen olarak insanlığa rehber olmuş, bilgiyi ve ahlakı öğreterek insanlığı aydınlatmıştır. Yüce Rabbimiz de Kalem Suresi’nde ‘Nun. Kaleme ve yazdıklarına andolsun’ buyurarak, ilmin ve eğitimin değerini bizlere hatırlatmıştır. Bu nedenle öğretmenlik, yalnızca bir meslek değil, insanlığın geleceğini inşa eden kutsal bir sorumluluktur.”

Öğretmenlerin sabır ve özveriyle geleceğin mimarlarını yetiştirdiğini belirten Başkan Akpınar, “Sizler yalnızca bilgi aktarmakla kalmıyor, aynı zamanda sevgi, merhamet ve insana hizmet etmenin önemini öğretiyorsunuz. Bugün sizin emeklerinizle yetişen her birey, ülkemizin ve insanlığın geleceği için bir umut ışığıdır” dedi.

Başkan Akpınar mesajının sonunda, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, şu ifadelere yer verdi:“Bu anlamlı günde, ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; görev başındaki öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Kalem ve bilginin nuruyla dünyayı aydınlatmaya devam eden tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.”

Başkan Akpınar, eğitim camiasına yönelik desteklerinin devam edeceğini belirterek, öğretmenlerin toplumun temel yapı taşları olduğuna vurgu yaptı.