Belediye tarihinin en kapsamlı maaş anlaşmasına imza atılırken, çalışanların maaş ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler sağlandı.

Başkan Akpınar: "Emeğin Karşılığını Vermek Önceliğimizdir"

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, yeni sözleşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, belediye çalışanlarının emeklerine verdikleri önemi vurguladı. Başkan Akpınar, "Belediye olarak çalışanlarımızın haklarını her zaman en iyi şekilde korumayı görev biliyoruz. Onların alın terinin karşılığını en adil şekilde vermek bizim için bir sorumluluktur. Bu toplu iş sözleşmesi sadece maaş artışı anlamına gelmiyor, aynı zamanda personelimizin emeğine duyduğumuz saygının da bir göstergesidir. Daha güçlü bir Dulkadiroğlu için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Maaşlar 37.200 TL’ye Yükseldi, Ek Ödemelerle 40.000 TL’yi Aştı

2025 yılı Ocak ayı itibarıyla belediye çalışanlarının en düşük net maaşı 37.200 TL olarak belirlendi. Çeşitli sosyal haklar ve ek ödemelerle birlikte ortalama maaş net 40.000 TL seviyesine ulaştı. İşin niteliğine göre maaşlara 1.500 TL ile 14.021 TL arasında değişen oranlarda ek zam uygulanacak.

İkramiyelerde Önemli Artış! Bayram Harçlığı İlk Kez Verilecek

Yeni sözleşme ile çalışanların sosyal hakları da genişletildi:

Günlük yevmiye 1.100 TL olarak belirlendi.

İkramiye oranlarında büyük artış sağlandı. İlk yıl 30 günlük yevmiye, ikinci yıl %20 artışla 36 günlük yevmiye olarak ödenecek.

Daha önceki anlaşmalarda yer almayan Bayram Harçlığı uygulaması ilk kez hayata geçirildi. Kurban Bayramı’nda çalışanlara brüt 10 bin TL, net 7 bin TL ödeme yapılacak.

Kurban Bayramı’nda görev yapacak çevre koruma personeline +3 yevmiye ek ödeme yapılacak.

Maaş Zamları 6 Aylık Memur Zammına Endekslendi

Dulkadiroğlu Belediyesi, maaş artışlarını sürdürülebilir hale getirmek için zam oranlarını 6 ayda bir yapılan memur zammına endeksledi. Böylece çalışanların maaşları, ekonomik gelişmelere ve enflasyon oranlarına paralel olarak güncellenecek.

Dulkadiroğlu Belediyesi ve çalışanları için tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirilen bu sözleşme, personelin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor. Belediye yönetimi, çalışanlarının refahını artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirterek, yeni maaş düzenlemesinin hayırlı olmasını diledi.