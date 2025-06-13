Fen İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bu hafta ilçe genelinde birçok mahallede eş zamanlı çalışmalar yürüttü.

ALTYAPI VE YOL ÇALIŞMALARI HIZLA SÜRÜYOR

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla birçok noktada yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda; Bahçeli Mahallesi’nde yeni yol yapım çalışmaları,

Gültepe Mahallesi’nde kilit parke döşeme işlemleri,

Kazanlıpınar Mahallesi’nde yol temizliği ve bakım çalışmaları,

Çobanlı Mahallesi’nde arazi yolu düzenleme çalışmaları,

Karataş Mahallesi TOKİ konutları çevresinde parke döşeme faaliyetleri ve Çokyaşar Mahallesi’nde stabilize yol yapım çalışmaları gerçekleştirildi.

SOSYAL TESİS VE YÜZME HAVUZU YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan Gaffarlı Mahallesi’nde yapımı süren sosyal tesisin inşasında önemli ilerlemeler kaydedilirken, Karaziyaret Mahallesi’nde kurulması planlanan portatif yüzme havuzu için temel kazı ve zemin hazırlıkları başlatıldı.

PARK VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ EKİPLERDEN TAM NOT ALDI

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçenin estetik görünümünü artırmak adına hummalı bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda;

Kırım Mahallesi’nde park temizliği,

Egemenlik Mahallesi Erguvan Parkı’nda bakım ve genel temizlik çalışmaları,

Yahya Kemal Mahallesi’nde ise çevreye yayılan yabani otların temizliği titizlikle yapıldı.

SOSYAL YARDIMLAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri de sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor. Mahallelerde yapılan sosyal incelemeler sonucunda, tespit edilen ailelere gıda kolisi ve temel ihtiyaç destekleri ulaştırıldı.



BAŞKAN AKPINAR: “105 MAHALLEYE EŞİT HİZMET ANLAYIŞIYLA ÇALIŞIYORUZ”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, tüm mahallelere eşit ve adil hizmet sunma gayreti içinde olduklarını belirterek, “Ekiplerimiz, merkezden en uç noktadaki mahalleye kadar her alanda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermek için gece gündüz çalışmaktadır. Alt yapıdan çevre düzenlemesine, sosyal destekten sportif yatırımlara kadar geniş bir yelpazede hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.

