Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinasyonunda birçok mahallede yol, kaldırım, duvar, park ve mescit çalışmaları hızla sürdürülüyor.

Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, “İlçemizin her köşesine hizmet götürme gayreti içerisindeyiz.

Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, ihtiyaçlara hızlı çözümler üretmek ve 105 mahallemizi daha yaşanabilir hale getirmek için ekiplerimizle gece gündüz sahadayız.

Altyapıdan üstyapıya, sosyal donatı alanlarından yeşil alanlara kadar her alanda kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Özellikle engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik projeler bizim için büyük bir öncelik” dedi.

Başkan Akpınar, yapılan her çalışmanın vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda şekillendiğini vurgulayarak, “Belediyecilik sadece asfalt atmak ya da yol yapmak değildir; biz gönüllere dokunmanın, mahallelerin ihtiyaçlarına kulak vermenin gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Fen İşleri Müdürlüğü’nden Mahallelere Yoğun Hizmet Mesaisi

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde gerçekleştirdiği yoğun çalışmalarla mahallelerin altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyor.

Sakarya Mahallesi – Asfalt Yama Çalışmaları:

Mahallede zamanla bozulan yolların vatandaşlara sıkıntı yaşatmaması adına asfalt yama çalışmaları gerçekleştirilerek ulaşım konforu artırıldı.

Akyar Mahallesi – Taş Duvar Çalışması:

Erozyon riskine karşı önlem alınan bölgede taş duvar inşa edilerek hem güvenlik sağlandı hem de estetik bir görünüm kazandırıldı.

YusufhacılıMahallesi – Mescit Çalışmaları:

Vatandaşların ibadet ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla mahallede yeni bir mescit yapımına başlandı. Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, mescit içerisinde çeşitli çalışmalar yaparak alanın biran önce ibadete açılması için yoğun mesai harcıyor.

Yeni Kent Mahallesi – Hafriyat Çalışmaları:

Yeni yapılaşma bölgelerinde alt yapı hazırlıkları kapsamında hafriyat çalışmaları yürütülerek, gelecekte yapılacak projelere zemin hazırlandı.

Kırım Mahallesi – Kaldırım Düzenlemesi:

Sosyal tesisin çevresinde yaya güvenliğini artırmak amacıyla kaldırım çalışmaları gerçekleştirildi. Böylece hem görsel bütünlük sağlandı hem de vatandaşların tesislere ulaşımı kolaylaştırıldı.

Kuzucak Mahallesi – Stabilize Yol Çalışması:

Alt yapısı eksik olan bölgede yol açma ve düzeltme çalışmaları kapsamında stabilize yol çalışması yapıldı. Böylece mahalle içi ulaşımda büyük bir iyileşme sağlandı.

Dereli Mahallesi – Engelli Vatandaş İçin Yol Çalışması:

Engelli bir vatandaşın evine güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması için özel olarak tasarlanmış bir yol çalışması hayata geçirildi. Bu çalışma, belediyenin sosyal belediyecilik anlayışının güzel bir örneği oldu.

Çokyaşar Mahallesi – Stabilize Yol Düzenlemesi:

Ulaşımda yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için stabilize yol çalışması yapıldı. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda hızlı bir şekilde tamamlandı.

Fevzipaşa Mahallesi – Asfalt Kaplama:

Mahallenin yoğun kullanılan yollarında asfalt kaplama çalışması gerçekleştirildi. Eskiyen yollar yenilenerek trafik güvenliği artırıldı.

Baydemirli Mahallesi – Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları:

Bozulmaların görüldüğü mahalle yollarında bakım ve onarım çalışmaları yapılarak yol yüzeyi güvenli ve konforlu hale getirildi.

Ağabeyli Mahallesi – Ceviz İşleme Tesisi Temel Çalışması:

Mahallenin ekonomik kalkınmasına katkı sunacak olan ceviz işleme tesisinin temeli atıldı. Temel çalışmaları belediye ekiplerince tamamlanarak üst yapı için hazırlık süreci başlatıldı.

Dulkadiroğlu Belediyesi, planlanan çalışmalarla mahallelerin alt ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamaya ve yaşam alanlarını modernize etmeye devam edeceğini bildirdi.