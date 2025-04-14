Deprem sonrası hükümetin başlattığı yerinde dönüşüm destek programı kapsamında vatandaşların bu desteklerden nasıl faydalanabileceği konusunda detaylı bilgiler paylaşıldı.

30 HAZİRAN 2025 SON GÜN

Toplantıda, yerinde dönüşüm desteklerinden yararlanmak isteyen hak sahiplerinin, 30 Haziran 2025 tarihine kadar kendi aralarında uzlaşarak başvuruda bulunmaları gerektiği vurgulandı. Sürecin son başvuru tarihi olması nedeniyle vatandaşların bu fırsatı kaçırmamaları gerektiği ifade edildi.

TEKNİK BİLGİLENDİRME YAPILDI

Toplantıda, hak sahiplerinin herhangi bir hak kaybına uğramadan yapılarının hızlı ve güvenli bir şekilde yerinde dönüştürülebilmesi için gerekli teknik detaylar paylaşıldı. Uzmanlar, sürecin hem teknik hem de hukuki boyutlarıyla ilgili katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.

UZMAN İSİMLER KATILDI

Murat Akkurt Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcıları Ali Üzüm ve Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız’ın yanı sıra Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Canbolat ve İnşaat Mühendisleri Oda Başkanı Uygar Gündeşli katıldı. Katılımcılar, yerinde dönüşüm sürecine dair teknik bilgiler vererek vatandaşların sorularını yanıtladı.

Dulkadiroğlu Belediyesi yetkilileri, vatandaşların yerinde dönüşüm sürecinden maksimum fayda sağlamaları için bilgilendirme toplantılarına devam edeceklerini belirtti.