Mahalle sakinlerinin uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu düzenleme ile hem araç trafiğinin akışı hızlanacak hem de mahalleye ulaşım kolaylaşacak.

Çalışmalar kapsamında mevcut yolun genişletilmesi, zeminin iyileştirilmesi ve gerekli alt yapı düzenlemeleri titizlikle yürütülüyor. Belediye ekipleri, iş makineleriyle sahada aktif olarak çalışırken, mahalle sakinlerinin günlük yaşamının en az şekilde etkilenmesi için de özen gösteriliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, ilçenin tüm mahallelerinde olduğu gibi Dereli Mahallesi’nde de vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımlar yaptıklarını vurguladı. Başkan Akpınar şunları kaydetti: “105 mahallemizin her birinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre ele alıyor, sahaya iniyor ve çözümler üretiyoruz. Dereli Mahallemizdeki bu yol genişletme çalışması da, ulaşım güvenliği ve konforu açısından büyük önem taşıyor. Bu tür çalışmalarla ilçemizin çehresini değiştirmeye, vatandaşlarımıza daha modern ve yaşanabilir bir çevre sunmaya kararlıyız. Göstermiş oldukları anlayış ve sabır için mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum.”

Dulkadiroğlu Belediyesi, Dereli Mahallesi’ndeki çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Yapılacak yol düzenlemeleriyle birlikte bölgedeki ulaşım standartlarının ciddi oranda yükselmesi bekleniyor.