Yerel Yönetimlerde Dayanışma Vurgusu

Ziyaret sırasında belediyeler arası ortak projeler, vatandaşlara daha iyi hizmet sunma yolları ve dayanışmanın artırılması konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Akpınar, yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekerek, gelecekte hayata geçirilebilecek projeleri değerlendirdiklerini belirtti.

Başkan Akpınar’dan Teşekkür Mesajı

Ziyaretin ardından açıklama yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, “Nazik ev sahipliği için Ekinözü Belediye Başkanı Sayın Harun Vicdan’a teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz,” dedi.

Başkan Harun Vicdan’ın Açıklamaları

Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan ise ziyaretin önemine vurgu yaparak, belediyeler arasındaki iş birliğinin hem ilçelere hem de vatandaşlara büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Başkan Vicdan, ortak projelerle ilçelerin kalkınmasına yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.

Bu ziyaretin, iki belediye arasında güçlü bir iş birliği zemini oluşturması ve gelecekte ortak projelerin hayata geçirilmesi açısından önemli bir adım olduğu kaydedildi.