Devam eden bu yoğun çalışmaları değerlendiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, son 8 ayda Dulkadiroğlu’nu ilmek ilmek işlediklerini söyledi. Dulkadiroğlu’nun daha yaşanılabilir, daha modern ve metropol bir ilçe olması adına çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Başkan Akpınar, şunları aktardı: “Dulkadiroğlu’muz, geniş bir coğrafyaya yayılmış 105 mahalleden oluşuyor. Her mahallemizin ihtiyaçlarını eşit şekilde karşılamak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve mahallelerimizin çehresini değiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, sahada hummalı bir çalışma yürütüyor.Namık Kemal Mahallemizde kilit parke tamiratını tamamladık. Ayaklıcaoluk Mahallemizde parke döşeme çalışmaları devam ediyor. Sarıkaya Mahallemizde asfalt serimi hızla ilerlerken Kozludere Mahallemizde stabilize yol çalışmaları sürüyor. İstasyon Mahallemizde yeni yollar açarak ulaşımı daha kolay hale getiriyoruz. Yusufhacılı ve Şeyhadil mahallelerimizde kilit parke döşeme çalışmaları son aşamaya geldi. Erkenez Mahallemizde sosyal tesis inşaatını tamamladık ve halkımızın hizmetine sunduk. Mehmet Akif Mahallemizde kaldırım çalışmaları, Dereli Mahallemizde parke çalışmaları hızla devam ediyor. Yenişehir Mahallemizde ise yeni yollar açıyoruz.Bu çalışmalarla, her mahallemizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor ve en kısa sürede çözüm üretiyoruz. Amacımız, modern, yaşanabilir ve altyapısı güçlü bir Dulkadiroğlu inşa etmek."

HER MAHALLEDE HİZMET, HER NOKTADA ÇALIŞMA

Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek, mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini ve halkın taleplerine kulak verdiklerini belirtti. Başkan Akpınar, "Hizmet anlayışımızda hiçbir mahallemizi birbirinden ayırmıyoruz. Ekiplerimizle birlikte her noktaya dokunmaya ve vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamaya devam edeceğiz" dedi.

MODERN BİR DULKADİROĞLU İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ

Fen İşleri Müdürlüğü’nün sahadaki özverili çalışmalarıyla ilçenin birçok noktasında sosyal tesisler tamamlanırken, ulaşım ve çevre düzenlemesi gibi temel altyapı ihtiyaçları hızla gideriliyor. Dulkadiroğlu Belediyesi, mahallelerin çehresini değiştiren projelerle ilçeye değer katmaya devam ediyor.

Her mahallede yürütülen bu yoğun çalışmalar, Dulkadiroğlu halkının takdirini kazanırken, Başkan Mehmet Akpınar liderliğindeki ekip, modern ve yaşanabilir bir ilçe oluşturma hedefiyle ilerliyor.