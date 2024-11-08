Açılışa; Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, Dulkadiroğlu Kaymakamı HicabiAytemür, Kaymakam Esra Kodaz Köse, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, Hasene Vakfı Yöneticileri ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Hasene Vakfı aracığı ile hayırseverler tarafından maliyeti karşılanan park, Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından işletileceği bildirildi.



Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, törende yaptığı konuşmada, asrın felaketini yaşayan Kahramanmaraş’ta sosyal ve moral destek projelerinin önemini vurguladı. Tesisin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Akpınar, geleceğin teminatı olan çocukların her zaman yanında olduklarını belirtti.

Başkan Akpınar konuşmasında şunları kaydetti: "Bu anlamlı projeye destek veren, ilçemize böylesine özel bir mekanı kazandıran değerli hayırsevere ve Hasene Vakfı’ndan Sayın Yusuf Sarıoğlu’na içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, bu güzel alanın çocuklarımızın hizmetine sunulması adına büyük gayret gösteren Sayın Kaymakamımız Esra Kodaz Köse’ye de şükranlarımı ifade ediyorum.Asrın felaketini derinden yaşayan ilçemizde, yaralarımızı birlikte sararken geleceğimize umut dolu adımlar atıyoruz. İlçemizi yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyor, her bir vatandaşımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Bu süreçte, sosyal destek projelerimizle çocuklarımızın yüzlerini güldürmeyi hedefliyoruz. Necip Fazıl Konteyner Kent’te çocuklarımız için mutluluk ve umut dolu bir oyun alanı sunma amacıyla bu yola çıktık.Çocuklarımız her şeyin en iyisine layıktır. Onların bu zor günlerde oyun oynayarak moral bulmaları, kendilerini güvende hissetmeleri bizim önceliğimizdir. 'Dulkadiroğlu Çok Amaçlı Güneş Oyun Parkı,' çocuklarımızın güvenle eğlenebileceği bir alan olarak tasarlandı.Bu anlamlı projede emeği geçen, desteklerini esirgemeyen tüm dostlarımıza, kurumlarımıza ve bu hayırlı işte katkı sağlayan gönül dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İnancımız odur ki çocuklarımız, burada geçirdikleri güzel anılarla güçlenecek ve geleceğe umutla bakacaklar.Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum."



Programda bir selamlama konuşması yapan Dulkadiroğlu Kaymakamı HicabiAytemür’deasrın felaketini yaşayan çocuklar için bu gibi tesislerin önemine değinerek tesisin hizmete alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış öncesinde, tesisin Dulkadiroğlu’na kazandırılmasında emeği bulunanlara plaket takdim edildi.

Açılış töreni, katılımcıların çocuk oyun parkını gezmesiyle son buldu.