Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte çocukların, gençlerin ve ailelerin yoğun olarak kullandığı alanlar, titiz bir çalışma ile hem estetik hem de güvenli hale getiriliyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, park alanlarında yer alan çocuk oyun gruplarının bakım ve onarımları yapılırken; kırık, yıpranmış ya da tehlike arz eden bölümler yenileniyor. Bunun yanı sıra parkların genel temizlik çalışmaları yapılmakta; oturma alanları, yürüyüş yolları ve yeşil alanlar detaylı şekilde temizleniyor. Park içindeki çim alanlarda biçim çalışmaları gerçekleştirilerek, alanlar daha düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuşturuluyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, vatandaşlara en güzel yaşam alanlarını sunmak adına sahada yoğun bir mesai harcandığını vurgulayarak şunları söyledi:“Parklarımız sadece dinlenme değil, aynı zamanda sosyalleşme, spor yapma ve çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği alanlardır. Bu bilinçle her mahallemizdeki yeşil alanları, çocuk oyun gruplarını ve tüm donatıları titizlikle bakım altına alıyoruz. Ekiplerimiz yaza hazırlık kapsamında ilçemizin dört bir yanındaki parkları elden geçiriyor. Temiz, düzenli ve güvenli parklar oluşturmak en temel önceliklerimizden biri. Vatandaşlarımızın memnuniyeti ve huzuru bizim için her şeyden kıymetlidir.”

Dulkadiroğlu Belediyesi, 105 mahallesinde bulunan yeşil alanlardaki bakım ve yenileme çalışmalarına yaz boyunca devam edeceğini bildirdi.