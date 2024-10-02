Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Toptaş, mahalle sakinleri ve esnaflarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Onikişubat Belediyesi’nin Hanifi Toptaş başkanlığında başlattığı sıcak asfalt seferberliği, sadece ilçenin fiziksel görünümünü değil, aynı zamanda sosyal yaşamını da olumlu yönde etkiliyor.

Asfalt seferberliği kapsamında birçok mahallede benzer çalışmalar yürüten Onikişubat Belediyesi, hedefini ise kırsaldan merkeze tüm mahallelerdeki yolları modernize etmek ve halkın yaşam standartlarını yükseltmek olarak belirledi.

Bu kapsamda Onikişubat BelediyesiFen İşleri Müdürüğü ekipleri, mevcut yolların yanı sıra yeni yollar açarak da ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi planlıyor.

Başkan Toptaş, Dumlupınar Mahallesi’nde incelemelerde bulundu

Hem vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran hem de şehir içindeki trafik akışını düzenleyen çalışmalarını Dumlupınar Mahallesi’nde de hayata geçiren ekipler, mahalle halkını sevince boğdu.

Dumlupınar Mahallesi’nin sakinleri, yapılan asfalt çalışmasının ardından daha huzurlu ve rahat bir yaşam alanına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çalışmaları yerinde incelemek üzere mahalleyi ziyaret eden Başkan Toptaş, vatandaşlar ve esnaflarla tek tek sohbet ederek taleplerini dinledi. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti anlatan vatandaşlar ve esnaflar, Başkan Toptaş’a teşekkür etti.

Vatandaşlardan Başkan Toptaş’a teşekkür

Çalışmalar sırasında Mahalle Muhtarı Doğan Akkuş ve mahalle sakinleri, uygulamanın hızla ilerlemesi ve kalitesi hakkında olumlu geri dönüşlerde bulundu.

Mahalle Muhtarı Doğan Akkuş, asfalt çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu mahallede doğdum büyüdüm. Önceki muhtarımız Bayram Kirişci zamanında burası 50 yıl önce yapılmıştı, özellikle depremin ardından çok bozulmuştu ama bir 50 yıl daha götürecek asfalt ve alt yapı çalışması yaptı belediye ekipleri. Onikişubat Belediye Başkanımız Hanifi Toptaş’a mahallem adına çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Ben de sizin hizmet yolculuğunuzda yanınızda yürümeye devam edeceğim inşallah. Emeklerinize sağlık. Dumlupınar Mahallesi halkı olarak mutluyuz, tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Mahalle sakini Ahmet Elma da, çalışmanın ardından yaşanan sevinci dile getirerek, “Uzun zamandır bu sokağın asfaltlanmasını bekliyorduk. Kış aylarında çamur, yaz aylarında tozdan geçilmiyordu. Daha önce bir video çekmiştik, bu ses getirmiş. Allah razı olsun Belediye Başkanımız görmüş, hemen ekiplerini yönlendirdi. Şimdi ise hem görünüm hem de işlevsellik açısından büyük bir değişim yaşandı. Yıllardır süren sorunlar çözüldü. Şuanda belediye ekiplerimiz çalışıyor, hepsinden Allah razı olsun. Ömrümde hayatımda daha bu mahalle böyle hizmet görmedi. Belediye Başkanımıza, KASKİ’ye, Fen işleri Müdürümüze ve tüm çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onikişubat Belediyesi’ne ve çalışanlarına minnettarız. Bu tür çalışmaların devam etmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.