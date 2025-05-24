Faaliyet alanları arasında özellikle su kuyusu projeleri ve kurban bağışı kampanyaları ön plana çıkar. Afrika başta olmak üzere birçok ülkede temiz suya erişimi olmayan topluluklara destek vererek, onların hayatında kalıcı değişimlere vesile olur.

Dernek Ne Tür Faaliyetler Yürütüyor?

Ecir Vakti, hayırseverlerin yardımlarını doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kapsamlı projeler yürütmektedir:

Afrika Su Kuyusu Açılışları

Vacip, adak, akika ve şükür kurbanı bağışları

Gıda kolisi dağıtımları

Eğitim desteği ve yetim sponsorluğu

Kur’an-ı Kerim bağışı

Her bir bağış türü için şeffaf raporlama yapılır. Fotoğraf ve video belgeleri ile bağışçılar bilgilendirilir.

Ecir Vakti Derneği Güvenilir mi? İşte Belirleyici Unsurlar

Ecir Vakti, bağışçıların güvenini kazanmak için tüm süreçlerini dijital ve belgeli şekilde yönetir. Aşağıdaki nedenler, derneğin güvenilirliğini destekler:

Resmi bir dernektir, faaliyetleri yasal zeminde yürütülür.

Kesim ve dağıtım süreçleri videolu ve belgeli olarak paylaşılır.

Web sitesi SSL güvenlik sertifikasına sahiptir.

İnternet üzerinden anlık bağış yapılabilir ve tüm süreç sistemli şekilde takip edilir.

Ecir Vakti Derneği güvenilir mi?

Vacip Kurban Bağışında Ecir Vakti’nin Farkı

Ecir Vakti, vacip kurban bağışlarınızı şu adımlarla güvenle yerine getirmenizi sağlar:

Kurbanlar, İslami usullere uygun olarak kesilir.

Her bir kurbanın kesimi videoya alınır.

Etler, ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.

Size özel kesim görüntüsü, e-posta ve WhatsApp ile gönderilir.

Vacip kurban ibadetinizi yerine getirirken aynı zamanda onlarca ailenin sofrasında ekmek olursunuz.

Su Kuyusu Bağışı Yapmak Güvenli mi?

Evet. Su kuyusu bağışı Ecir Vakti'nin uzmanlık alanlarından biridir. Şeffaflığı şu şekilde sağlar:

Kuyunun inşa süreci boyunca bağışçılar bilgilendirilir.

Kuyuların üzerine bağışçı ismi ve proje bilgisi yazılır.

Açılış videosu ve fotoğrafları paylaşılır.

Dernek, sürdürülebilirlik ilkesine göre bakım ve denetim süreçlerini de yürütür.

Bağış Seçenekleri Nelerdir?

Ecir Vakti web sitesi üzerinden yapılabilecek başlıca bağış türleri şunlardır:

Vacip Kurban Bağışı

Su Kuyusu Açtırma

Adak/Akika/Şükür Kurbanı

Gıda Yardımı

Eğitim Destekleri

Kur’an-ı Kerim Bağışı

Bağışlarınızı www.ecirvakti.org.tr üzerinden birkaç dakikada güvenle yapabilirsiniz.

Bağışçı Yorumları ve Referanslar Ne Diyor?

Ecir Vakti üzerinden bağış yapan binlerce kişi sosyal medyada, web forumlarında ve YouTube gibi platformlarda olumlu geri bildirimlerde bulunmuştur. Özellikle kesim videolarının iletilmesi, projelerin raporlanması ve anlık bilgilendirme sistemi bağışçılar tarafından sıkça övülmektedir.

Ecir Vakti Güvenilir mi? Kesinlikle Evet!

Ecir Vakti, hem su kuyusu projeleri hem de vacip kurban bağışları konusunda tamamen güvenilir, şeffaf ve sistemli bir şekilde hizmet veren bir dernektir. Yaptığınız her bağışın somut bir karşılığı bulunmakta, bu da derneği diğerlerinden ayıran en temel özelliktir. Siz de iyiliğe ortak olun, Ecir Vakti ile güvenle bağış yapın. Çünkü her bağış, bir hayatı değiştirebilir.