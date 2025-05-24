10 katlı Çaparoğlu Apartmanı’nda asansöre binen iki vatandaş, aniden meydana gelen arıza sonrası kabinde mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre, binaya gelen iki kişi, apartmanın asansörünü kullanırken beklenmedik bir teknik sorun yaşandı.

Asansör bir anda çalışmayı durdurdu ve kabin kata ulaşamadan durarak kapılarını kilitledi. İçeride mahsur kalan vatandaşlar yaklaşık 20 dakika boyunca yardım bekledi.

Apartmanda oturan diğer bina sakinleri, mahsur kalan kişilerin yardım çağrısını duyarak hemen harekete geçti. Dışarıdan yapılan müdahale ile kabin kapısı açılarak vatandaşlar sağ salim kurtarıldı.

Olayda herhangi bir sağlık sorunu yaşanmazken, asansörün güvenliği ile ilgili soru işaretleri gündeme geldi.