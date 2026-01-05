Etkinlik takvimine Büyükşehir’in internet adresinden ulaşılabiliyor.

Türkiye’nin ilk UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş’ta, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında Ocak ayı boyunca tiyatrodan söyleşilere, gençlik kamplarından çocuk etkinliklerine kadar dopdolu bir programıvatandaşlarla buluşacak.Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu çerçevesinde hazırlanan Ocak Kültür Sanat Sezonu, şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de düzenlenecek onlarca etkinlikle her yaştan vatandaşa hitap edecek.

Ocak Sezonu Söyleşiyle Başlıyor

Ocak Kültür Sanat Sezonu’nun açılışı, 6 Ocak Salı günü tarihçi – yazar Dursun Gürlek’in katılımıyla gerçekleştirilecek söyleşiyle yapılacak. Katiphan’da saat 19.00’da başlayacak programda Gürlek, Osmanlı’nın son döneminde kitap sevgisiyle tanınan ve Türk kültür hayatına önemli katkılar sunan Ali Emîrî Efendi’nin hayatını ve fikir dünyasını ele alacak.

Kültür Sanat Etkinlikleri İlçelere Taşınıyor

Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini sadece şehir merkeziyle sınırlı tutmayarak ilçelerde de vatandaşlarla buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda8 Ocak Perşembe Kadriye Kırdök, Ekinözü Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde; 9 Ocak Cuma İnci Okumuş, Afşin Anadolu Lisesi’nde; 16 Ocak Cuma Merve Gülcemal, Afşin Belediyesi Kültür Merkezi’nde; 24 Ocak Cumartesi ise “Gizemli Çocuk” adlı çocuk tiyatrosu ve “Deliriyorum Haberin Olsun” adlı yetişkin oyunu Andırın YİBO’davatandaşlarla buluşacak.

Çocuklar İçin Tiyatro Şöleni

Ocak ayı boyunca Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, çocuklar için birbirinden eğlenceli ve öğretici tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapacak. Program kapsamında; 11 Ocak Pazar “Sevimli Dinozor Dobizor”,18 Ocak Pazar “Kaptan Pengu ve Arkadaşları”,24 Ocak Cumartesi “Ege ile Gaga”,25 Ocak Pazar “Gizemli Yolculuk”,31 Ocak Cumartesi ise “Çarpım Tablosu” adlı oyunlar minik izleyicilerle buluşacak.

Edebiyatseverler NFK Akademi Kütüphanesi’nde Buluşacak

Ay boyunca düzenlenecek söyleşilerle edebiyat dünyasının önemli isimleri Kahramanmaraşlılarla bir araya gelecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Akademi Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek programlarda;10 Ocak Cumartesi Mustafa Köneçoğlu ve Güray Süngü,24 Ocak Cumartesi ise Mustafa Köneçoğlu ve Selahattin Yusuf edebiyatseverlere seslenecek.

Türkülerin Şehri’nde Özel Konser

Program kapsamında 24 Ocak Cumartesi günü, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde “Kahramanmaraş Türküleri” konseri düzenlenecek. Saat 19.30’da başlayacak konserde Türk halk müziğinin sevilen eserleri müzikseverlerle buluşacak.

Yetişkin Tiyatroları Sanatseverlerle Buluşacak

Ocak ayında yetişkin tiyatroları da sahne alacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde;

25 Ocak Pazar “Deliriyorum Haberin Olsun”,30 Ocak Cuma ise “Malcolm X” adlı tiyatro oyunları izleyiciyle buluşacak.

Gençler İçin YKS Kampı

Ocak Kültür Sanat Sezonu kapsamında gençlere yönelik önemli bir eğitim programı da hayata geçirilecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek YKS Kampı’nda, alanında uzman eğitmenler, üniversiteye hazırlanan gençlerle bir araya gelecek. Kamp kapsamında; İlyas Güneş, Nurtaç Kozak, İbrahim Karataş, Osman Ömür Neslihanoğlu, Yılmaz Kartal, Mehmet Erdem, Aslan Aydın, Hüseyin Acar, Murat Çayır, Hasan Benlioğlu, Engin Eraydın, Özgür Özkınık, Yelda Ünal ve Günay Göktaş gençlere eğitim verecek.

Tüm Vatandaşlar Davetli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ocak ayı boyunca düzenlenecek tüm kültür sanat programlarına vatandaşların davetli olduğu belirtilirken, etkinlik takviminin detaylarına https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2026/01/05/ocak-kultur-sanat-sezonu-etkinlik-takvimiadresi üzerinden ulaşılabileceği ifade edildi.