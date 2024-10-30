Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi ailelere destekleri artarak sürüyor. Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilen çalışmalar kapsamında 7’den 70’e vatandaşların ihtiyaçları gözetilirken, Dermankart sahibi vatandaşlara da aylık nakdi destek sağlanıyor. Bu kapsamda 6 bin 798 Dermankart kullanıcısına Ekim ayı ödemeleri yapıldı. Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Dermankart’lı 6 bin 798 hemşehrimizin hesaplarına Ekim ayı ödemeleri kapsamında toplam ‘16 Milyon 186 Bin 500 TL’ yatırılmıştır. Rabbim bereketli kılsın” ifadelerini kullandı.

Sosyal Belediyecilikte Türkiye’ye Örnek

Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunduğu Dermankart, pos cihazı olan tüm iş yerlerinde kullanılabiliyor. Türkiye’ye örnek olan uygulama ile vatandaşlar ihtiyaçlarını gönül rahatlığıyla karşılayabiliyor. Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ya da e-devlet üzerinden kolay bir şekilde yapılan Dermankart başvuruları, değerlendirmenin ardından neticelendiriliyor. Konu ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün (0344) 224 15 60 – 61 – 62 no’lu telefonlarından detaylı bilgi alabilir.