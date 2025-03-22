23 Mart Pazar günü Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek etkinlikte, iftar yemeğinin yanı sıra Ramazan’a özel etkinliklerle vatandaşlar unutulmaz bir akşam yaşayacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini sadece şehir merkezinde değil, ilçelerde de yaşatmaya devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen “İlçemde İftar Var” programı, vatandaşları aynı sofrada buluşturmayı sürdürüyor. Programın 8’inci durağı, Ekinözü olacak. 23 Mart Pazar günü Ekinözü Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek organizasyonda, ilçe halkına iftar yemeği ikram edilecek.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhuna uygun olarak düzenlenecek etkinlikte, 7’den 70’e tüm vatandaşlara hitap eden kültürel ve manevi programlar da yer alacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, iftar programına tüm Ekinözü halkının davetli olduğu belirtilerek, Ramazan’ın huzurunu ve bereketini hep birlikte paylaşmanın önemi vurgulandı.