İnsan, dostlarıyla yaşar…

İnsan,dostlarıyla yol yürür…

İnsan,dostlarıyla başarıya ulaşır…

Aslında biz bu durumu, ekip ruhuyla açıklıyoruz…

Ekip ruhu,hayatta başarılı olmanın temelini oluşturur…

Ekip ruhu,sayı bakımından az da olsa,samimiyet esaslı ve sağlam kurulduğu zaman, devamlılık sağlar ve başarı kaçınılmaz olur…

Ekip olmakta esas olan,bedenler birada olmasa bile,adalete,sevgi ve saygıya dair atılan adımların hep beraber olmasıdır…

Aynı sağlam kişiliğe,tevazuya,çalışkanlığa ve fedakarlığa sahip kişiler,zorluklar karşısında sebat ederek yürümeli ve asla yolda sendelemeden, hak üzere devamlılık sağlanmalıdır…

Ekip ruhunda yorgunluk ve tembellik yoktur…

Ekip ruhunda dedikodu,söz taşıma ve gıybet yoktur…

Ekip ruhunda güven vardır…

Ekip ruhunda kardeşlik ve adalet vardır…

Ekip ruhunda sevgi ve saygı vardır…

Ekip ruhu en büyük güçtür…

Tüm engellemelere rağmen,başarıyı ve zaferi sağlayacak olan ekip ruhudur…

Ekip ruhuna sahip üç kişinin birlikteliği ve başarısı,üç bin kişilik ruhsuz topluluktan daha değerlidir…

Bazen üç kişinin başardığını,üç bin kişi başaramaz…

Bu sebeple daima keyfiyet,kemiyetten daha kıymetlidir…

Hiçbir zafer,çoklukla ve zenginlikle kazanılmamıştır…

Bütün büyük zaferler,zorluklar içerisinde ve az sayıda inanmış insanlarla kazanılmıştır…

Fikirde birlik olunduğu gibi,faaliyette de birlik olunması lazımdır…

Fikirler,uygulamada kendini göstermezse hiçbir anlam ifade etmez…

Nitekim,Pakistanlı fikir adamı Muhammed İkbal bu konuyu çok güzel izah ediyor:

“Harekette birlik olunmazsa,fikirdeki birlik faydasızdır.”

Yalnız başına hızlı gidersin ama bu uzun soluklu bir yolculuk olmaz…

Uzağa gitmek istiyorsanız,mutlaka birlikte yürüyeceksiniz,ama bu uzun soluklu yolculuk,sadece ekip ile,nitelikli kişilerle mümkün olacaktır…

"Bir araya gelmek bir başlangıçtır, birlikte kalmak ilerlemedir ve birlikte çalışmak başarıdır." (Henry Ford)

Son söz olarak,sevgili peygamberimizin (Aleyhisselam)’ın günümüze ışık tutan sözünü paylaşmak istiyorum:

“BİRLİKTE RAHMET, AYRILIKTA AZAP VARDIR.”

Selam ve dua ile kalınız…