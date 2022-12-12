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Maraş dondurmasına lezzet veren salep fideleri toprakla buluştu!

Kahramanmaraş'ta dondurmanın olmazsa olmazları arasında yer alan salep fidelerinin dikimi yapıldı.

Maraş dondurmasına lezzet veren salep fideleri toprakla buluştu!

Maraş dondurmasına lezzet veren salep fideleri toprakla buluştu!

Kahramanmaraş'ta dondurmanın olmazsa olmazları arasında yer alan salep fidelerinin dikimi yapıldı.

12 Aralık 2022 Pazartesi 13:58

Dondurma üretiminde önemli bir yere sahip olan Kahramanmaraş'ta bu yılda 50 dönüm alanda salep fideleri toprakla buluştu.

Kentin önemli dondurma üreticisi bir markanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Kanbur, Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'nde gerçekleştirilen dikimde gazetecilere, salebin doğadaki varlığının korunması ve ekonomiye kazandırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Her yıl ekim alanını biraz daha artırdıkları salebin yazın dondurma kışın ise şifalı içecek olarak tüketildiğini ifade eden Kanbur, firma olarak konuyla ilgili Ar-Ge birimi oluşturduklarını hatırlattı.

Yapılan çalışmalarda üniversitelerden de destek aldıklarını aktaran Kanbur, şunları kaydetti:

"En iyi dondurmayı yapabilmek için en iyi salebimizin olması gerekiyordu. Salep özellikle Kahramanmaraş ve Türkiye için önemli bir bitki ve biz bu bitkiyi tarlalarımızda yetiştirmeye başladık. Bizim burada gayemiz köylüye iş olsun, aş olsun, istihdam sağlansın aynı zaman da doğaya sahip çıksın. Burada yıllık aldığımız 20 ile 25 ton ama bizim kapasitemiz çok yüksek. Sadece kendimiz kullanmak için düşünmüyoruz bunu."

Salep üretmeleri halinde çiftçilere 10 yıl alım garantisi verdiklerine işaret eden Kanbur, "ABD, İngiltere, İtalya kendine göre kahve yapmış bizim de salepten bir içecek markası yapmamız gerekiyor. Bunun içinde ham madde lazım onun içinde köylülere diyorum ki arkadaşlar ben 10 yıl alım garantisi veriyorum bütün destekleri de veriyorum. Bu fırsatları kaçırmamaları lazım." diye konuştu.

Firmanın yönetim kurulu üyesi Erdal Kanbur da salebin geçmiş dönemde saraylarda kralların içeceği olarak kullanıldığını belirterek, yaptıkları çalışmalarla fıstıklı ve bademli başta olmak üzere yaklaşık on çeşit salep özlü şifalı içecek üretimi yaptıklarını dile getirdi.

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Maraş Dondurmasına Lezzet Veren Salep Fideleri Toprakla Buluştu!
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