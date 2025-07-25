23 Temmuz 2025’te yapılan ilk toplantıyla birlikte “Gaziantep Elbistanlılar ve Çevre İlçeleri Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği” resmen faaliyete başladı.

Gaziantep’te yaşayan Elbistan, Afşin, Göksun, Nurhak ve Ekinözü nüfusuna kayıtlı vatandaşlar, sosyal dayanışmayı güçlendirmek ve kültürel bağları pekiştirmek amacıyla bir araya gelerek dernek kurdu. “Gaziantep Elbistanlılar ve Çevre İlçeleri Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği” adıyla kurulan sivil toplum kuruluşu, ilk toplantısını 23 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirdi.

İş insanı Ali Rıza Erdoğan başkanlığında kurulan dernek, hemşehri bilincini artırmayı, bölge kültürünü yaşatmayı, sosyal etkinlikler ve festivaller düzenlemeyi amaçlıyor.

Dernek, Gaziantep’te yaşayan Elbistan, Afşin, Göksun, Nurhak ve Ekinözü kökenli vatandaşlar arasında iş birliği, yardımlaşma ve dayanışma kültürünü yeniden canlandırmayı hedefliyor.

“Hedef, Kültürel Köprüler Kurmak”

Dernek Başkanı Ali Rıza Erdoğan, toplantıda yaptığı açıklamada, “Gaziantep’te yaşayan hemşehrilerimizi bir araya getirmek, kültürümüzü tanıtmak, sosyal etkinliklerle dayanışma ruhunu büyütmek istiyoruz. Bu dernek sadece bir hemşehri buluşması değil, kültürel bir köprü olacaktır” ifadelerini kullandı.

Derneğin yönetim kurulu da farklı meslek gruplarından oluşan deneyimli isimlerden oluşuyor:

Osman Arslan – Akademisyen

Tamer Güzel – AVM Müdürü

Derviş Karakuş – Avukat

Fatih Gözüaçık – Kolej Eğitim Direktörü

Metin Gündoğan – İl Sağlık Müdürlüğü Yöneticisi

Nesimi Doğan – Tapu Kadastro Memuru

Altun Altunbaş – Özel Okul Yöneticisi