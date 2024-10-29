Yerleşim yerlerinin ulaşım ihtiyacını karşılayarak vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için şehir genelinde başlattığı asfalt atağını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da da yol yenilemelerine devam ediyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce ilçenin yoğun arterlerinden Söğütlü, Gürbüz Turak ve Çilingir Caddelerinde başlatılan yol yenileme çalışması tamamlandı. Toplam uzunlukları 8 kilometreyi aşan arterlerde gerçekleştirilen asfaltlamayla ulaşım konforu artırıldı. 55 Milyon TL’lik yatırımla baştan uca yenilenerek hizmete sunulan caddeler, sürücülerin de beğenisini kazandı.

“Fırat Başkanımız Otoban Gibi Yol Yaptı”

Alembey Mahalle Muhtarı Adem Kancı, “Mahallemize ulaşım sağlayan bu yol çok kötü durumdaydı bu yüzden araç trafiğini olumsuz etkiliyordu. Sağ olsun Fırat Başkanımız otoban gibi yol yaptı. Fırat Görgel Başkanımıza şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.