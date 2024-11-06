Daha ulaşılabilir yerleşim yerleri için yol yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da Doğanköy Mahallesi’ne ulaşım sağlayan yaklaşık 3 kilometrelik arterde gerçekleştirdiği çalışmalarını tamamladı.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığınca arterde gerçekleştirilen genişletme uygulamalarının ardından sıcak asfalt serimi de tamamlandı. Darlığı sebebiyle ulaşımda aksamalara neden olan arterde gerçekleştirilen çalışmalarla Doğanköy’ün ulaşım standardı artırıldı. 15 Milyon TL’lik yatırımla gerçekleştirilen çalışmalar mahalle sakinlerinin de beğenisini kazandı. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.