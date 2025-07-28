Edinilen bilgiye göre, Ahmet Darıcı idaresindeki 46 HK 719 plakalı otomobil Güblüce Mahallesi, Belan mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

Sürücü Ahmet Darıcı ve beraberinde bulunan eşi Döne Darıcı (82) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansı ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan 82 yaşındaki Döne Darıcı hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşlı kadının cenazesi savcılık ön otopsi incelemesi yapıldıktan sonra Kahramanmaraş Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.