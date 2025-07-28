Saat 15.30’da başlayan yangın, yaklaşık 1.500 hektarlık alanı etkiledi. Yangın sırasında risk altında olan 23 konuttan 3’ü zarar gördü. Olay sırasında 130 vatandaş, AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgelere tahliye edildi. Sağlık açısından herhangi bir tehdit bulunmamaktadır.

Yangına yapılan müdahale, ekiplerin üstün gayreti ve fedakarlığıyla saat 16.50’de sona erdi ve yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Müdahale sırasında dumandan etkilenen 6 personelden 5’i hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı ve sağlık durumları iyiye gidiyor.

Yangına müdahale eden toplam 514 personel, 239 araç ve iş makinesi görev aldı. Bölgede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD ekipleri hasar ve zarar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş Valiliği, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, bölge halkının gösterdiği sabır ve dayanışmaya teşekkür etti.