KASKİ ekipleri, soruna kalıcı çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürürken, Dulkadiroğlu Belediyesi de vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için harekete geçti.

Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın talimatıyla bugün 3 farklı noktada ücretsiz içme suyu dağıtımı yapıldı. Dağıtımın gerçekleştirildiği noktalar şu şekilde:

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  • Sütçü İmam Lisesi Yanı – Senem Ayşe Mahallesi Muhtarlık Önü

  • Namık Kemal Mahallesi Muhtarlık Önü

  • Ballıca Mahallesi – Şerefoğlu Caddesi, Pekeller Camii Önü

Belediye yetkilileri, su dağıtım çalışmalarının yarın da devam edeceğini duyurdu. Vatandaşlar, yeni dağıtım noktalarına ilişkin gelişmeleri Dulkadiroğlu Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından takip edebilecek.

525209439 18419346442101010 5911279409607000106 NDulkadiroğlu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Hemşehrilerimizin gösterdiği sabır ve anlayış için teşekkür ediyoruz. Amacımız, bu süreci en sağlıklı şekilde atlatmak ve hiçbir vatandaşımızı susuz bırakmamaktır. Birlik olursak zorlukların üstesinden daha kolay geleceğimize inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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