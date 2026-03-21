Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Doktor Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki araçların henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpışması sonucu yaşanan kazada, araçlarda bulunan bazı kişiler araç içerisinde sıkıştı. Çarpmanın etkisiyle bölgede bulunan bir yaya da yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.