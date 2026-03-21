KSÜ Senato Salonunda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2026/98 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Rektör olarak atanan Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, görevi Prof. Dr. Mahmut Ak’tan devraldı. Törene akademik ve idari personel katılım sağladı.

Görevini devreden Prof. Dr. Mahmut Ak, yeni rektör Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş’u tebrik ederek, “Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş hocamızın bizden sonra bizden daha iyi işler yapacağına inancımız tamdır. Sayın rektörümüze, ekibine ve üniversitemizin tüm personeline sağlık, afiyet ve başarılar temenni ediyorum.” dedi.

Konuşmanın ardından Prof. Dr. Mahmut Ak tarafından Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş’a Rektörlük Binişi giydirildi.

Görevi devralan Rektör Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş ise konuşmasına, Prof. Dr. Mahmut Ak’a üniversiteye sunduğu hizmetler dolayısıyla teşekkür ederek başladı. Görev değişimlerini bir bayrak yarışı olarak değerlendiren Okumuş, üniversitenin akademik ve kurumsal gelişimini daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.

Tören sonunda, Rektör Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş tarafından Prof. Dr. Mahmut Ak’a hizmetlerinden dolayı hediye ve çiçek takdim edildi. Prof. Dr. Mahmut Ak da yeni rektöre tebriklerini ileterek çiçek takdiminde bulundu. Tören, karşılıklı iyi dileklerin ardından sona erdi.