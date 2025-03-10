Toplam 155 iş yerinin yer aldığı yeni çarşılarla Elbistan’da ticari faaliyetler yeniden hız kazanıyor.

6 Şubat’ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan’da ticari hayatın yeniden canlanması için önemli bir adım daha atıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından rezerv alanlarda iş yeri bulunan esnaflar için oluşturulan Güneşli ve Kocasinan çarşıları tamamlanarak hizmete açıldı. Yeni çarşılarla birlikte Elbistan’da ticari faaliyetler yeniden hız kazanıyor.

155 Konteyner İş Yeri Esnafa Tahsis Edildi

Elbistan ilçe merkezinde oluşturulan ve toplamda 155 konteyner iş yerinin yer aldığı çarşılarda esnaflar, yeni dükkânlarında ticaret hayatına kaldıkları yerden devam etmeye başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki ekonomik hareketliliğin artması ve esnafın desteklenmesi adına bu önemli projeyi hayata geçirerek bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyor.

Bölgesel Ekonomik Canlanma Hızlanıyor

Rezerv alanda iş yeri bulunan esnafların yeni çarşılarda ticari faaliyetlerine devam etmesiyle Elbistan’da ekonomik toparlanmanın hızlanması bekleniyor. Yeni oluşturulan iş yerleri, hem bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamaya hem de istihdamı artırmaya katkı sunacak.

Esnaftan Büyükşehir Belediyesine Teşekkür

Geçici iş yerlerine taşınarak faaliyetlerine başlayan esnaflar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin sunduğu destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yeni iş yerlerinde hizmet vermeye başlamanın mutluluğunu yaşayan esnaflar, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.