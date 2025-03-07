Edinilen bilgiye göre; Kızılcaoba Mahallesi, Kışla Caddesi üzerinde meydana gelen kaza, C.B. yönetimindeki 58 ED 611 plakalı otomobilin, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol ortasındaki ağaca çarpmasıyla gerçekleşti. Kazada, sürücü Cafer B. ve araçta bulunan Sancar Başaran ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sancar Başaran, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, diğer yaralı Cafer B.'nin tedavisi devam ediyor.