Türkiye genelinde 4 bin 500 kişiye iş imkanı sunan OGM, Kahramanmaraş’ta 92 kişiye geçici istihdam sağlayacak.

OGM'nin bu alımları, özellikle orman işçiliği, arazöz şoförlüğü ve çeşitli iş makinesi operatörlüğü gibi pozisyonlarda yoğunlaşacak. İş arayanlar, 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Kadro dağılım ise şu şekilde:

Orman işçisi: 66 kişi

Arazöz şoförü: 8 kişi

Dozer operatörü: 6 kişi

Greyder operatörü: 6 kişi

Ekskavatör operatörü: 4 kişi

İş makinesi operatörü: 1 kişi

Traktör operatörü: 1 kişi

Başvuruların ardından, adaylar noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Kura sonucunda, her pozisyon için belirlenen kontenjanın dört katı aday sözlü ve uygulamalı sınava davet edilecek. Kura tarihleri ve yerleri, OGM'nin resmi internet sitesinde duyurulacak.

İşe alınacak geçici işçilerin deneme süresi, İş Kanunu gereği iki ay olarak belirlenirken, toplu iş sözleşmesi olan işletmelerde bu süre dört aya kadar çıkabilecek.

Başvuru süreci ve detaylı bilgiler, İŞKUR'un web sitesinde yer alıyor.