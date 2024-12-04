2012 Yılında kurulan İstanbul Elbistanlılar Derneği 01 Aralık Pazar Günü Sultangazi ilçesi Malkoçoğlu Mahallesinde bulunan dernek merkezinde yoğun bir katılımla gerçekleşen 5.Olağan Genel Kuruluna BAKAMDER Başkanvekili Ramazan Erkan divan başkanı seçildi.

Genel Kurulda Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, silah arkadaşları ve vatan toprakları uğrunda canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Mali tablolar oybirliğiyle ibra edilirken mevcut başkan aynı zamanda TOKİ Mustafa Kutlu İmam Hatip Orta Okulu Müdürü de olan Latif Erdoğan ve yönetim kurulu listesine oybirliğiyle 3 yıl daha devam denilerek güven verildi.

Elbistan 5. Olağan Genel Kuruluna MARAŞFED Genel Başkanı Uğur Yinanç, MARAŞYURT Dernek Başkanı Harun Demir, Göksun Dernek Başkanı Hayrullah Doğan, TATLIDER Başkanvekili Ramazan ile İş adamı Şahin Palta katıldı.

MARAŞFED kurucu Dernek Başkanlarından Enver Aksu, ARMARDER Başkanı Recep Tecirli ve Yeni Elbistanlılar Derneği Başkanı Mevlüt Yener genel kurulda Elbistanlıları yalnız bırakmadı.