Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de yol bakım, onarım ve yenilemelerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığınca Elbistan’da çalışma gerçekleştirilen adresler arasında Toprakhisar, Doğanköy, Kavaktepe ve Çatova mahalleleri yer aldı. Toprakhisar ve Kavaktepe mahallelerine ulaşım sağlayan arterlerde genişletme ve deforme olan kısımların onarımı gerçekleştiriliyor.

Doğanköy Mahallesi'ne ulaşım sağlayan yaklaşık 3 kilometrelik arterde ise genişletme çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Yaklaşık 7 Milyon TL'lik yatırımlar hayata geçirilen çalışmalarla Doğanköy'ün ulaşımı daha da iyileştirilecek. Çatova Mahalle Mezarlığında ise ana ve ara yollar kilit parke ile kaplanıyor.

4 bin metrekarelik kilit parke uygulamasıyla mezarlık içirisinde ulaşım iyileştiriliyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, şehrin kuzey ilçelerinden Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’ın ulaşım standardının iyileştirilmesi noktasında yatırımların kesintisiz sürdüğü belirtildi.