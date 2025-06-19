Törende Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür eden Erdoğan, “Bugün 250 bininci deprem konutunun teslimini gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Asrın felaketinin ardından depremden etkilenen bölgelerdeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda, deprem bölgesinde inşa edilen 250 bininci afet konutu bugün hak sahibine teslim ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi’nde düzenlenen “250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni”nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Açılışını yaptığımız Azerbaycan Mahallesi'ne katkılarından dolayı Azerbaycan ve İlham kardeşime sevgilerimi şükranlarımı iletiyorum. Bizim için özel bir tören için kendilerini ağırlamaktan bahtiyarlık duyuyoruz. Biz iki devleti tek yürek taşıyan evlatlarıyız.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta düzenlenen "250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Töreni"nde yaptığı konuşmada Azerbaycan’a özel teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabbim aramızdaki bu sarsılmaz muhabbeti daim eylesin. İlham kardeşime ve heyetine şükranlarımı sunuyorum. Aramızdaki kader birliğinin en somut örneği, açılışını yaptığımız bu konutlardır” ifadelerini kullandı.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır dileyen Erdoğan, depremin ilk gününden itibaren hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadıklarını ve hızla toparlandıklarını belirtti.

Erdoğan, “Bu zorlu süreçte ülkemizin yardımına ilk koşanlardan biri can Azerbaycan’dır. ‘Seninleyim Türkiye’m’ diyerek arabasının tavanına neyi varsa yükleyip yardıma gelen Azerbaycan halkının bu dayanışmasını asla unutmayacağız” dedi.

"Azerbaycan mahallesı bizim gurur tablomuz"

"Azerbaycan Mahallesi bizim gurur tablomuz" diyen Erdoğan, bu mahallenin Azerbaycan’ın dayanışmasıyla yeniden yükseldiğini vurguladı. “Burası sadece evlerin yükseldiği bir yer değil, aynı zamanda kardeşliğin, dayanışmanın ve umudun da simgesi oldu. Buradaki kardeşlerimize huzurlu bir yuva olacak. Parkları, bahçeleri, Haydar Aliyev Okulu ile vatandaşlarımızın yeni yaşam alanı olacak” dedi.

Konut projelerine ilişkin de bilgi veren Erdoğan, “Bugün itibarıyla afet konutu projelerimizin hemen hemen yarısını tamamladık. İnşallah kalan projeleri de yıl sonuna kadar bitirerek vatandaşlarımızı kalıcı konutlarına kavuşturacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem bölgesini devasa bir şantiye alanına çevirdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta düzenlenen “250 Bininci Afet Konutu Teslim Töreni”nde yaptığı konuşmada, asrın felaketinin yaralarını hızla sarmaya kararlı olduklarını vurguladı. Törene, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Dünyada ve bölgemizde şartlar ne olursa olsun, bizim önceliğimiz bellidir. En kısa sürede depremin şehirlerimizde açtığı yaraları sarmak için çalışıyoruz. Deprem bölgesini adeta devasa bir şantiye alanına çevirdik. İnanın, dünyada hiçbir ülke böyle büyük bir afetin altından bu kadar hızlı kalkamaz.”

Muhalefete de eleştiride bulunan Erdoğan, “Muhalefet kendi iç kavgasıyla meşgulken, biz altyapısı ve üstyapısıyla tamamladığımız konutları vatandaşlarımızla buluşturuyoruz” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in de katılımıyla gerçekleşen törende, Azerbaycan’ın deprem sürecindeki desteğine ayrıca teşekkür edildi. Açılışı yapılan konutlar arasında Azerbaycan tarafından inşa edilen “Azerbaycan Mahallesi” de yer aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: azerbaycan mahallesi dostluğumuzu gösteriyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmada, "Size Azerbaycan halkının en samimi selamlarını getirdim." dedi.

Depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Aliyev, "Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanında; Türkiye de her zaman Azerbaycan'ın yanında. Azerbaycan Mahallesi bizim dostluğumuz gösteriyor." dedi.

Azerbaycan'dan gelen ekiplerin deprem zamanı 53 kişiyi enkaz altından sağ kurtardığını anlatan Aliyev, "Kurduğumuz iki sahra hastanesinde 3 bin 200 kişiye Azerbaycan doktorları tarafından tıbbi müdahalede bulunmuştu." dedi.

"Gücümüze güç kattı"

İkinci Karabağ Savaşı'nın başladığı ilk saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a desteğini gösterdiğini anlatan Aliyev, "Türkiye halkının bizimle beraber olması bizim gücümüze güç kattı." ifadelerini kullandı.

Aliyev, "Biz iyi günlerde de kötü günlerde de her zaman birbirimizin yanındayız. Bugün Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, dünya çapında önemli bir faktördür." diye konuştu.