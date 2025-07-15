Onikişubat ilçesine bağlı Mağaralı Mahallesi’nde gerçekleştirilen kaçak sondaj çalışması ciddi maddi hasara ve altyapı riskine yol açtı. Resmi izin alınmadan yapılan bu çalışma sırasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi KASKİ’ye ait ana su hattının patlaması sonucu, tonlarca çamurlu su evleri su bastı ve birçok mülk kullanılamaz hale geldi.

“Aile ve Mahalleli Duruma Tepki Gösterdi”

Olay anında evde bulunan Merve A., yaşananları şu ifadelerle aktardı: "Arka sokakta sondaj çalışması yapılıyordu. Patlama sırasında su borusu delinmiş ve ani bir su basması yaşandı. Çamur ve su bir anda evimize doldu. Kedilerimiz boğulma tehlikesi atlattı. Elektronik eşyalar ve mobilyalar kullanılmaz hale geldi. Birçok eşyamız zarar gördü ve evimiz yaşanamaz duruma geldi. Belediye ekipleri anında müdahale etti, ancak bu durumu oluşturan firma halen ortada yok."

Bölge sakinleri, olay sonrası sondaj işlemini gerçekleştiren mühendislik firmasının çalışanları zararı karşılayacaklarını söylediklerini ancak şuana kadar herhangi bir gelişme olmadığını dile getirler.

“Yasal Süreç Başlatıldı”

Mühendislik firmalarından şikayetçi olan ailenin avukatı ise, “Söz konusu çalışma, resmi izinlere tabi olmaksızın gerçekleştirildiği gibi, kamusal altyapıya ve özel mülke ciddi zararlar vermiştir. Sorumluların tespiti ve mağduriyetin giderilmesi amacıyla yasal süreçleri başlatmış bulunuyoruz” dedi.