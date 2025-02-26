Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu kapsamında düzenlediği etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor.

Kültür ve sanatın toplum üzerindeki etkisini artırmak amacıyla birbirinden farklı programlara ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, bu kez anlamlı bir tiyatro gösterisini sanatseverlerle buluşturuyor. Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri tarafından sahnelenecek olan “Sabah Gibi Geri Döneceğiz” adlı tiyatro oyunu, Filistin’in mücadelesini konu alarak izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak. Dramatik anlatımı ve güçlü oyunculuk performanslarıyla dikkat çekecek olan oyun, Filistin halkının direnişini ve özgürlük mücadelesini sanat sahnesine taşıyacak.

28 Şubat’ta Sahnelenecek

“Sabah Gibi Geri Döneceğiz” adlı tiyatro gösterisi, 28 Şubat Cuma günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Saat 21.00’da başlayacak etkinliğe tüm tiyatroseverler davet edildi. Tiyatroseverler, ücretsiz olarak sahnelenecek bu özel gösteriyi izleyerek hem sanatsal bir deneyim yaşayacak hem de Filistin halkının mücadelesine dair güçlü bir anlatıma tanıklık edecek.