Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şiir ve edebiyatın başkentinde yedi güzel adamdan Cahit Zarifoğlu’nun adını taşıyan Kültür Sanat Sezonunda çeşitli etkinlikleri sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Farklı yaş gruplarına hitap eden programlarla vatandaşların kültür sanata eğilimini artırmak ve sosyalleşmelerine katkı sağlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için 16 Kasım Cumartesi günü “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” adlı tiyatro gösterisini vatandaşlarla buluşturacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek gösteri, saat 20.00’da perdelerini açacak. Filistin halkının yaşadığı zorlukları ve mücadeleyi sahneye taşıyarak izleyicilere önemli bir farkındalık kazandırmayı amaçlayan gösteriye tüm vatandaşlar davet edildi.

Editör: MUTTALİP AKKUŞ