On binlerce vatandaşın ziyaret ettiği fuar, her yaştan misafiri ağırlarken, etkinlik alanları ve nostaljik atmosferiyle büyük beğeni topladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, büyük bir coşku ve heyecanla devam ediyor. KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen organizasyon, hem nostalji yaşamak isteyen büyükleri hem de eğlenceli bir gün geçirmek isteyen çocukları mutlu ediyor. Fuarın üçüncü gününde de; lunapark, şişme oyun alanları, deneyim atölyeleri ve sahne gösterileriyle özellikle çocuklar için renkli bir dünya oluşturuldu. Gençler ve yetişkinler ise hem alışveriş yaptı hem de fuar alanında kurulan sosyal alanlarda keyifli vakit geçirdi.

Anılarını Tazeleyenler, Yeni Anılar Biriktirenler

Fuara çocuklarıyla birlikte gelen Melike Yeşil, yıllar sonra aynı atmosferi tekrar yaşamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “En son çocukluğumda gelmiştim bu fuara. Yıllar sonra yine gelmek nasip oldu. Bu sefer çocuklarımla birlikte geldim. Hep birlikte keyifli vakit geçiriyoruz. Her şey çok güzel düşünülmüş, özellikle çocuklar için eşsiz bir alan” ifadelerini kullandı. Mehmet Arslan da fuarın geçmişle bağ kurmasına dikkat çekerek, “Çocukluğumda gelirdim Ağustos Fuarı’na. Şimdi de çok güzel olmuş, büyük bir coşku var. Eski anılarımızı hatırlattı bize. Çok da memnun kaldık” şeklinde konuştu. Etkinlikleri yakından takip ettiğini belirten Naime Bayırlı ise, “Büyükşehir Belediyemizin tüm etkinliklerini beğenerek takip ediyorum. Geleneksel Ağustos Fuarı da onların başında geliyor. Alan çok güzel olmuş, birbirinden dolu etkinlikler. 2 tane çocuğum var, onlar da çok eğleniyor” diyerek fuarın aileler için önemli bir sosyal alan sunduğunu söyledi.

Kültürel Miras ve Zanaatlar da Vatandaşlarla Buluşuyor

Fuar, yalnızca eğlence ve sosyal etkinlikleriyle değil, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın kültürel mirasını ve zanaatkârlarını da ziyaretçilerle buluşturuyor. Bu kapsamda, yüzyıllardır bıçakçılık geleneğini sürdüren Bahattin Çelik de fuar esnafları arasında yer aldı. Çelik, mesleğini yedinci kuşak olarak sürdürdüğünü belirterek, “Çelik Hartlap bıçaklarının üreticisiyim. 150 yıldır bu mesleği icra ediyoruz. Atadan dededen yedinci nesildir bu mesleği yapıyoruz. Bu yıl da fuarda standımızda bıçaklarımızı vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Çok şükür vatandaşlarımız da ürünlerimize değer veriyor, çok ilgilenen var. Sadece şehrimizden değil, komşu illerden gelen misafirlerimiz de oluyor. Bu bizim için çok büyük bir imkân. Büyükşehir Belediyemize ve Fırat Görgel Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.