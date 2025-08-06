Pınarbaşı – Sütçüimam Lisesi Kavşağı’nda hizmete giren Günbatımı Cafe Restoran, daha ilk haftasında büyük ilgi gördü. Biz de bu yeni mekânın hikâyesini ve hedeflerini öğrenmek için genç girişimci ve işletme sahibi Numan Biroğlu ile bir araya geldik.

“Sadece bir restoran değil, bir buluşma noktası tasarladık”

Henüz 28 yaşında olmasına rağmen cesur bir girişimle sektöre adım atan Numan Biroğlu, Kahramanmaraş’a değer katacak bir proje hayaliyle yola çıktığını söylüyor:

“Günbatımı Cafe Restoran, yalnızca yemek yenilen bir mekân değil; insanların buluştuğu, kaliteli vakit geçirdiği ve kendini özel hissettiği bir yaşam alanı. Şehrimizin manzarasını da avantaja çevirerek, açık ve kapalı alan seçenekleriyle her kesime hitap eden bir ortam tasarladık.”

“Menümüz, Maraş mutfağı ile dünya mutfağını buluşturuyor”

Restoranın en dikkat çeken yönlerinden biri, geniş menüsü. Biroğlu, hem geleneksel hem de modern mutfak anlayışını harmanladıklarını ifade ediyor:

“Maraş’a özgü Eli Böründe ve tava usulü yemeklerimiz, şehrimizin köklü lezzetlerini yansıtıyor. Bunun yanında steakhouse mutfağımız, dünya standartlarında bir deneyim sunuyor. Soğuk ve sıcak atıştırmalıklardan tatlı çeşitlerine kadar oldukça geniş bir mutfak yelpazemiz var. Burada herkes kendi damak zevkine uygun bir seçenek bulabilir.”

Hafta Sonu Canlı Müzik Geleneği

Şehrin sosyal yaşamını canlandırmak isteyen Günbatımı Cafe Restoran, cuma ve cumartesi akşamları canlı müzik etkinlikleriyle öne çıkıyor. Yerel sanatçıların sahne aldığı bu özel geceler, misafirlere müzik eşliğinde keyifli dakikalar yaşatıyor. Bu hafta ise güçlü sesiyle tanınan Nurcan Kar sahne alacak.

“Fiyat politikamız iddialı: Hafta sonu bile artış yok”

Biroğlu, fiyat politikasına da özel önem verdiklerini vurguluyor:

“Amacımız sadece üst gelir grubuna hitap eden bir mekân olmak değil; toplumun her kesimini kapsayacak bir hizmet anlayışını benimsemek. Fiyatlarımızı herkesin ulaşabileceği bir seviyede tuttuk ve hafta sonları canlı müzik olsa bile hiçbir fiyat artışı yapmıyoruz. Bu bizim en güçlü iddiamız.”

Rezervasyon Şartı

Hafta sonları gelen yoğun talep nedeniyle restoran rezervasyon sistemiyle çalışıyor. Biroğlu, misafirlerin rahat etmesi için rezervasyonun önemine dikkat çekiyor:

“Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin ilgisi bizi çok mutlu ediyor. Ancak canlı müzik nedeniyle hafta sonları oldukça yoğun oluyoruz. Bu nedenle misafirlerimizin rahat edebilmesi için rezervasyon yapmalarını tavsiye ediyoruz.”

Rezervasyon ve bilgi için: 0 532 167 27 43

Günbatımı Cafe Restoran, Kahramanmaraş’ta neden bir ilk?

• 500 kişilik dev kapasitesi

• Açık ve kapalı alanlarda şehir manzarası eşliğinde keyifli ortam

• Yerel ve dünya mutfağının buluştuğu zengin menü

• Hafta sonu canlı müzik konsepti

• Toplumun her kesimine hitap eden fiyat anlayışı

Numan Biroğlu, sözlerini şu şekilde tamamlıyor:

“Günbatımı Cafe Restoran’ı sadece yemek yenilen bir yer değil, şehirde sosyal yaşamı güçlendiren bir merkez olarak görmek istiyoruz. İnsanların burada buluşmasını, paylaşmasını, eğlenmesini ve keyifle ayrılmasını hedefliyoruz. Herkesi bu deneyimi yaşamaya davet ediyoruz.”