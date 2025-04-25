19 Nisan’da kapılarını açan ve o tarihten bu yana edebiyatseverlerin yoğun ilgisiyle devam eden 5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, unutulmaz bir etkinliğe daha imza attı.

Şehrin en önemli doğal ve turistik mekânlarından biri olan Ali Kayası Cam Teras, bu kez doğanın büyüleyici atmosferiyle edebiyatı buluşturan açık hava okuma şenliğine ev sahipliği yaptı.

Etkinlik kapsamında farklı yaş gruplarından gençler, Ali Kayası’nın kartpostalları aratmayan eşsiz manzarasına karşı kitaplarını ellerine alarak sessiz bir edebiyat yolculuğuna çıktı.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte, şiir ve edebiyat dolu saatler boyunca katılımcılar sadece sayfalar arasında değil, aynı zamanda gökyüzü ve vadi manzarasıyla da büyülendi.

Etkinliğe katılan gençler, bu tür organizasyonların hem kitap okumaya teşvik ettiğini hem de sosyal anlamda güçlü bağlar kurulmasına olanak tanıdığını dile getirdi. Ali Kayası gibi özel bir mekânda kitap okumanın tarif edilemez bir mutluluk olduğunu belirten katılımcılar, yaşadıkları deneyimi “unutulmaz” olarak tanımladı.