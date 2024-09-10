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12 ilde terör örgütüne operasyon! 33 kişi yakalandı!

12 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) Yönelik Düzenlenen “GÜRZ-13” Operasyonlarında 33 Şüpheli Yakalandı.

12 ilde terör örgütüne operasyon! 33 kişi yakalandı!

12 ilde terör örgütüne operasyon! 33 kişi yakalandı!

12 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) Yönelik Düzenlenen “GÜRZ-13” Operasyonlarında 33 Şüpheli Yakalandı.

10 Eylül 2024 Salı 14:59

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 12 ilde düzenlenen “Gürz-13” operasyonlarında 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince Antalya, Batman, Gaziantep, Edirne, Elazığ, Erzincan, Hakkari, İstanbul, Mersin, Muğla, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 12 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) içerisinde geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttükleri,

Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) propagandasını yaptıkları,

Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulundukları,

Kanunsuz gösterilere katıldıkları, molotofkokteyli ile saldırı ve terör örgütü adına kundaklama eylemi yaptıkları,

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. |

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12 Ilde Terör örgütüne Operasyon! 33 Kişi Yakalandı!
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