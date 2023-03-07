30 gündür çadır bekleyen köy!

Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Suçıkağı (Sakıt) Köyü’ndeki depremzedeler 30 gündür çadır bekliyor. Köyde hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla çadır sıkıntısı had safhaya ulaştı. Çünkü birçok eve ağır hasarlı ve yıkılacak raporu verildi. Her şeyi göze alıp evinde kalanlar da artık sokakta. Şehirde evleri yıkılan ve ağır hasar gören akrabaları da köye gelince çadır krizi daha da büyüdü.

Birçok aile, hayvanlarına ait derme çatma çadırların naylonlarını sökerek kendine barınak yaptı. Ameliyatlı, engelli, kronik hasta, yaşlı, hamile birçok depremzede hala çadır bekliyor.

Bin 700 nüfuslu Suçıkağı (Sakıt) Köyü ile Yukarı Sakıt mevkiine bugüne kadar 100 civarında çadır geldi. Bu çadırların bir kısmını köylülerin Kemal Kılıçdaroğlu’na e-mail göndermesi üzerine Bornova Belediyesi’nden geldi.

Yetkililere sesini duyuramayan köylüler, Bornova Belediyesi’nin Çin’den ithal edeceğini söylediği çadırlara umudunu bağladı.