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38 günde 43 bin inşaat başladı! İl il deprem konut sayıları

Vatandaşları bir yıl içinde kalıcı konutlarına yerleştirmek için seferberlik başlatan hükümet, 38 günde 43 bin evin inşaatına başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem bölgesinde 650 bin konut yapmayı hedefliyor.

38 günde 43 bin inşaat başladı! İl il deprem konut sayıları

38 günde 43 bin inşaat başladı! İl il deprem konut sayıları

Vatandaşları bir yıl içinde kalıcı konutlarına yerleştirmek için seferberlik başlatan hükümet, 38 günde 43 bin evin inşaatına başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem bölgesinde 650 bin konut yapmayı hedefliyor.

15 Mart 2023 Çarşamba 14:53

Hükümet depremzede vatandaşları 1 yıl içinde kalıcı konutlara yerleştirmek için seferberlik ilan etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tüm birimleriyle Gaziantep'te üs kurdu. Depremin ardından geçen 38 günde 35 bin 451 konut ve 7 bin 976 köy evinin yapımına fiilen başlandı. Önümüzdeki hafta itibarıyla 11 ilde eşzamanlı olarak temel atılacak.

Hükümet 2.5 ay içinde 319 bin konutun yapımını başlatmayı hedefliyor. Deprem bölgesinde toplam 650 bin konut yapılması planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Gaziantep AFAD Merkezi'nde gazetecilerle sohbet toplantısı düzenledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, önümüzdeki dönemde yeniden imar ve inşa sürecine odaklanacaklarını belirtti.

Dağ, kentsel dönüşümle ilgili seçim beyannamesinde yeni kanuni düzenlemelerin sözünü vereceklerini belirtti. Kurum da afet bölgesindeki çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Bakan Kurum, AFAD koordinasyonunda TOKİ ve Emlak Konut tarafından Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da 5 bin 480 geçici barınma alanı kurulduğunu belirterek, "Kahramanmaraş'ta da çalışmalar yapılıyor. 2 bin 300 aile yaklaşık 10 bin vatandaşımız çadırdan konteynerlere alındı. Kahramanmaraş'ta elimizde olan rezerv konutlardan 480'ine, Malatya'da ise 700'üne depremzede aileleri yerleştirdik" dedi.

MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN

Rezerv alanlarda yapılacak konutlarla ilgili mikro bölgeleme jeolojik ve zemin etütlerinin yapıldığını, radye temel ve tünel kalıp sistemlerinin kullanıldığını söyleyen Bakan Kurum, artçı depremler devam ederken konut yapılmasının sakıncalı olduğuna dair iddialara da şu yanıtı verdi:

"Ülkede her yıl binlerce artçı deprem oluyor. Bu depremlerde de inşaatlar yapılıyor. Artçılar devam ederken inşaat yapılmayacaksa hiçbir inşaatın yapılmaması gerekir. Asıl olan doğru zeminde ve doğru şekilde yapmak. Hocalarımız sahada, artçı depremde yapısal hasar olup olmadığına da bakılıyor. TOKİ'nin yaptığı afet konutlarının hepsi ayakta... Birçoğu 1 yıl içinde yapıldı."

ENKAZ KALDIRMA 3-4 AY SÜRECEK

Enkaz kaldırma çalışmaları ile illerin master plan ve tasarım çalışmalarının eş zamanlı yürütüleceğini söyleyen Bakan Kurum, "Enkaz kaldırma 3-4 ay sürecek olan yerler var. Buralarda tasarıma uygun yapılaşma da başlayacak" dedi.

MÜTEAHHİTLERE 240 GÜN SÜRE

Bakan Murat Kurum, kendileriyle sözleşme imzalayan inşaat firmalarına 240 gün süre koyduklarını belirterek, "Bu da 8 ayda teslim etmeleri anlamına geliyor. Biz daha önceki depremlerin ardından yaptığımız konutları 6 ayda teslim ettik. Burada da 1 yıl içinde vatandaşlarımızın ihtiyacını gidererek konutları inşa edeceğiz" açıklamasında bulundu.

BİTEN KONUT İÇİN KURA

Afet konutları tamamlandıktan sonra hak sahipliğinin kura çekilerek belirleneceğini anlatan Bakan Kurum, ödemelerle ilgili şunları söyledi: "Yüzde 60'a varan sübvansiyon olan deprem konutlarının altyapı giderlerini devlet karşılıyor. Vatandaşlar konutlara yerleştirildikten sonra 2 yıl ödemesiz, 18 yılda sıfır faizle ödemeler başlayacak. Bedelin yüzde 60'ını da sübvansiyonla devlet karşılamış oluyor."

Hasar tespit çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Bakan Kurum, "196 bin bina ağır hasarlı... Yıkılan bina 31 bin 934. 1 milyon 78 binada 5 milyon 189 birimi inceledik" dedi. Yıkılan binaların yüzde 6.15'inin imar barışına başvurduğunu söyleyen Kurum, yüzde 96.5'inin eski yönetmeliğe göre yapıldığını, yeni yönetmeliğe göre yapılan ve yıkılan binanın yüzde 3.5 olduğunu anlattı.

DEPREMZEDE ESNAFA DA MÜJDE

Deprem bölgesinde küçük sanayi siteleri de inşa edilecek. Bakan Kurum'un verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezde 1.000, Pazarcık'ta 139, Malatya merkezde ise 295 olmak üzere toplam 1.434 gıda, ulaştırma, oto, elrktrik, ağaç işleri gibi küçük sanayi sitesi yapılması planlanıyor. Bunun yanı sıra Adıyaman, Malatya, Nurdağı Oto Galeri, Hatay ve Kahramanmaraş'ta 22 bin 451 adet geçici ticari ünite oluşturulacak.

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38 Günde 43 Bin Inşaat Başladı! İl Il Deprem Konut Sayıları
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