Bakan Tekin: “Yeni müfredat modeli milli ve manevi değerlerimizi kapsıyor”

TRT Haber’in canlı yayın konuğu olan Yusuf Tekin, yeni müfredat modeliyle ilgili soruları cevapladı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline yönelik eleştirilerle ilgili konuşan Tekin, “Programımızın mantığını, kazanımdan beceriye doğru dönüştürdük. İkincisi de içerik olarak da, yaklaşık yüzde 35 oranında bütün, müfredatımızda bir sadeleşme yapmış olduk. Sadeleşmeden anlatılması gereken şey şu; Şu konuyu programdan çıkarmışlar. Biz o konuyu bilimsel olduğu ya da olmadığı gibi bir tartışmayla çıkarmıyoruz. Çocuklarımızın bu bilgiyi, daha ilerleyen eğitim-öğretim süreçlerinde almalarının doğru olacağını düşündüğümüz için, oraya doğru kaydırmış oluyoruz. Müfredatı hafifletiyoruz. Bu yanlış anlaşılmanın önüne geçmek için bu açıklamayı yaptım.” dedi. Tekin, yeni modelin her kademenin ilk sınıfında uygulanacağı bilgisini verdi.

“Meslek liselerine yönelik önyargıyı kıracak adımlar atıyoruz”

28 Şubat sürecinden sonra meslek liselerine yönelik bir ön yargı olduğunu belirten Tekin, bu önyargının 2010’lu yılardan itibaren kırılacağı yönde adımlar atıldığını söyledi. Tekin proje okullar kapsamında “Ayakkabıcılık meslek lisesi açıyorsak, Ayakkabıcılar Odası’yla oturduk. Programını ve eğitim öğretim sürecini onlarla birlikte yürüttük, proje okul formatı içerisinde. Bu çok önemli bir adımdı. Sonra sektör bize dedi ki; ‘Bu çocuklar, işletmelerde işbaşı eğitimlerine geldikleri zaman, staj için bize geldikleri zaman, bu çocuklarımızın ücretlerini ödemekte, bu çocuklara bir harçlık vermekte zorlanıyoruz’, staj ücreti. O tarihte bir değişiklik daha yaptık. Çocuklarımızın, yani meslek liselerindeki öğrencilerimizin, iş yerlerinde staj için gittiklerinde asgari ücretin yüzde 30’u ve yüzde 50’si oranında çocuklarımıza harçlık verme uygulamasını başlattık.” açıklamasında bulundu.

“Meslek liselerine kayıtlı öğrenci sayısı arttı”

Öğrencilerin sigortalarının karşılanmasının sağlandığını ifade eden Tekin, “Hayata geçirdiğimiz tedbirler neticesinde bu yıl meslek liselerindeki, yeni kayıtlı öğrencilerimizin oranı, bir önceki yıla göre yüzde 15’e yakın arttı.” dedi.

“Bu yıl hayata geçecek güzel projelerimizden bir tanesi spor ortaokulları”

Sporda başarıyı erkenden keşfetmek ve ilerletmek vurguları yapan Tekin, “İlgili tematik branşın ortaokuldan itibaren eğitimlerinin başlatılması ve bu eğitimleri yaparken, bu konuda yetkin kamu otoriteleri olan federasyonlar ve Gençlik Spor Bakanlığı ile işbirliği içinde başarılar elde etmek istiyoruz. Yeni adımımız bu yönde.” ifadelerini kullandı.