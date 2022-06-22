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Başkan Güngör Buğday Hasadına Katıldı

Türkoğlu’nda Buğday Hasat Günü programına katılan Başkan Güngör, “Kahraman şehrimiz gerçekten tarım alanında çok ciddi bir potansiyele sahip. Özellikle Akdeniz Bölgesi’nde olan topraklarımızda yılda birden fazla ürün hasadı yapılabiliyor. Hasadımızın çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Güngör Buğday Hasadına Katıldı

Başkan Güngör Buğday Hasadına Katıldı

Türkoğlu’nda Buğday Hasat Günü programına katılan Başkan Güngör, “Kahraman şehrimiz gerçekten tarım alanında çok ciddi bir potansiyele sahip. Özellikle Akdeniz Bölgesi’nde olan topraklarımızda yılda birden fazla ürün hasadı yapılabiliyor. Hasadımızın çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

22 Haziran 2022 Çarşamba 18:26
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkoğlu Kaymakamlığı tarafından organize edilen Buğday Hasat Günü programına katıldı.

Programda, Başkan Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Garnizon Komutanı Emin Mehmet Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ve üreticiler de yer aldı. Programa ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Sayın Valimiz ve il protokol üyelerimizle birlikte Türkoğlu’nda buğday hasadına eşlik ediyoruz. Kahraman şehrimiz gerçekten tarım alanında çok ciddi bir potansiyele sahip. Kahramanmaraş’ımız coğrafyası, iklimi, birçok coğrafi bölgede toprağının olmasıyla çok fazla tarım ürününe ev sahipliği yapıyor. Özellikle Akdeniz Bölgesi’nde olan bu topraklarımızda yılda birden fazla ürün hasadı yapılabiliyor. Hasadımızın çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Kendi Kendine Yetebilen Şehirler

Kendi kendine yetebilen şehirlerin önemini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Özellikle bölgemizde yaşanan savaşlar gıda, enerji ve suya ulaşılabilmesinin ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Bu noktada her zaman ifade ettiğimiz gibi kendi kendine yetebilen bir şehir ve ülke olmamız çok büyük önem arz ediyor. Hamdolsun bu noktada Kahramanmaraş’ımızda ve ülkemizde çok ciddi aşama kat edildi. Bütün çiftçilerimize, üreticilerimize ve işçilerimize yürekten teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” diye konuştu. Buğday Hasat Günü programında üreticilerle bir araya gelen Vali Ömer Faruk Coşkun da hasadın bereketli olması temennisinde bulundu.

Son Güncelleme: 22.06.2022 18:46
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Başkan Güngör Buğday Hasadına Katıldı
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