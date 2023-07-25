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Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programda kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan AK Partili Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, hayatını kaybetti.

Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti

Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programda kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan AK Partili Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, hayatını kaybetti.

25 Temmuz 2023 Salı 15:37

Erzurum'un Hınıs ilçe meydanında 15 Temmuz'da düzenlenen etkinlikte kürsüde konuşma yaparken aniden fenalaşarak yere düşen ve kafasını mermere çarpan 45 yaşındaki Eren, askeri helikopterle kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

BAŞKAN SEKMEN'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı. Sekmen, mesajında, "Kardeşim, dava arkadaşımız, Hınıs Belediye Başkanımız Erdoğan Eren, Rahmeti Rahman'a kavuştu. Yüce Allah, cennetiyle cemaliyle muamele eylesin. Biz razıyız, Rabbim de kardeşimizden razı olsun. Cenabıhak, Eren ailesine, akrabaları ve sevenlerine sabrıcemil ihsan eylesin." ifadelerini kullandı.

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Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
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