Belediyeler Kahramanmaraş’ın yardımına koştu!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 6 Şubat'ta ilk saatlerden itibaren tüm kurum ve kuruluşlar gibi belediyeler de bölge illerine yardım ulaştırmak için çalışmaya başladı.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Belediyesi, deprem bölgesinde Hatay başta olmak üzere Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi ile Gaziantep'in İslahiye ilçesine 70 tır yardım gönderdi.

AĞRI

Ağrı Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu Halkın Hizmetkarları Grubu'ndaki 100 kişilik ekibiyle arama kurtarma, itfaiye, temizlik, çöp, su, kanalizasyon çalışmalarına katılıyor.

Belediye aynı zamanda deprem bölgelerine 10 kamyon, 5 iş makinesinin yanı sıra gıda ve temizlik ürünleri, cenaze hizmetlerinde kullanılacak malzemeler ile çeşitli gıda ve giyecek, ısıtıcı çadır gibi kolilerinin bulunduğu yardım tırları gönderdi.

AMASYA

Amasya Belediyesinden deprem bölgesine ihtiyaç malzemelerinden oluşan 115 yardım tırı ile 7 iş makinesi, 3 cenaze aracı, 2 arama kurtarma aracı gönderildi, 36 personel sahada görev yapıyor.

Merzifon Belediyesinden 3 araç, mobil mutfak ve 46 personel, Hatay'ın Defne ilçesindeki çalışmalara destek veriyor. Taşova, Gümüşhacıköy, Göynücek ve Suluova belediyeleri de yardım tırlarının yanı sıra bölgeye araç ile akaryakıt gönderdi, belediye personeli de deprem bölgesinde çalışıyor.

ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), depremin hemen ardından 3 bin 428 personeli afet bölgesinde görevlendirdi. 1600 araç ve iş makinesinin yönlendirildiği bölgeye, 1116 tır ve kamyon ile ihtiyaçlar taşındı.

Deprem bölgesinde hayatın devamı için temel ihtiyaç maddeleri yardımında bulunan belediye, mobil, seyyar ve çadır olmak üzere 9 mutfakta günde 3 öğün çorba ve sıcak yemek servisi yaptı.

İçme suyu için deprem bölgesine 159 tır gönderen ABB, 249 jeneratör/aydınlatma, 3 bin 876 ısıtıcı ve soba, 177 kişi kapasiteli seyyar tuvalet ve seyyar duşu da depremzedelerin hizmetine sundu. 10 EGO otobüsü, depremzedeler için mobil duş, mobil kazan dairesi, mobil yatakhane, mobil berber ve mobil çamaşırhaneye dönüştürdü.

Kahramanmaraş'a 4.5G destekli internet altyapısına sahip mobil internet ve uydu haberleşme aracı sevk edildi.

Ayrıca, 4 bin 41 depremzedenin Ankara'da barınma ihtiyacını karşılayan belediye, bu kapsamda 19 bin 140 sıcak yemek, 20 bin 140 kahvaltı, 1000 kumanya ve 3 bin 975 çorba dağıtımı yaptı.

ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesince 401 uzman personel, itfaiye, ambulans, iş makinesinden oluşan 175 araç, 27 jeneratör ve 127 tır yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi.

Hatay Uğur Mumcu Meydanı'nda 800 kişilik, Kahramanmaraş'ta 600 kişilik çadırkent kuruldu. Bir mobil, iki sabit, bir de hayırseverin mutfak malzemesiyle 4 noktadaki aşevinde günlük 70 bin kişiye yemek dağıtımı yapılıyor. Ayrıca Hatay'da 10 bin ekmek üretim kapasiteli mobil fırın kuruldu.

ARTVİN

Artvin Belediyesi, 13 personelini afet bölgesine gönderdi, 5 tır insani yardım malzemesini depremden etkilenen Gaziantep, Hatay ve Malatya'ya ulaştırdı.

Bölgeye giden 13 belediye personelinden 4'ü itfaiye aracıyla Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarında, diğerleri ise sosyal yardım faaliyetlerinde görev aldı.

Ardanuç Belediyesi 8 tır insani yardım malzemesi, 5 personel, 1 iş makinesi, Arhavi Belediyesi 1 iş makinesi, 5 personel, 2 tır insani yardım malzemesi, Borçka Belediyesi 8 araç, 8 insani yardım tırı, 1 mobil mutfak ve 13 personelini deprem bölgesine gönderdi.

AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye 41 yardım tırı, 10 bin kişilik mobil mutfak ve mobil aşevi, 12 kişilik uzman arama kurtarma ekibi, 6 seyyar tuvalet, 20 iş makinesi, 10 jeneratör ve 43 personel gönderdi.

Efeler Belediyesi, 12 kişilik kurtarma ekibi, 5 zabıta, 18 tır acil yardım malzemesi, 9 mezarlık işleri personeli, 1 konteyner ve 2 greyder operatörünü bölgeye sevk ederken, Kuşadası Belediyesi 9 tır, 6 kamyon yardım malzemesi, Didim Belediyesi 5 kamyon yardım malzemesi, 4 iş makinesi, Nazilli Belediyesi de 86 tır ile 154 kamyon yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırdı.

BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 296 arama kurtarma, 129 sosyal yardım, 307 ulaştırma ekibi olmak üzere toplam 732 personelle afet bölgesinde görev yapıyor. Yardım malzemesi taşıyan 500'den fazla tırın deprem bölgesine sevkiyatı da yapıldı.

135 iş makinesi, 400 sosyal yardım aracı desteğiyle afet bölgesinde çalışmalara devam eden belediye, bölgeye gönderdiği aşevi, mobil tuvalet ve duşlar, mobil ikram tırıyla afet bölgesinde hizmet veriyor.

BİLECİK

Bilecik Belediyesi, 20 yardım tırını deprem bölgesine ulaştırdı.

BİNGÖL

Bingöl Belediyesi tarafından deprem bölgesine 44 tır, 3 kamyon, 7 minibüs, 7 pikap ve kamyonet ile gıda, giyim ve muhtelif yardım malzemesi gönderildi.

Deprem bölgesine 13 bin 467 battaniye, 571 ısıtıcı, 10 bin 294 gıda kolisi, 1000 çuval un, 139 bin 583 giyim malzemesi, 5 bin 301 paket bebek bezi, 3 bin 200 kutu bebek maması, 615 uyku seti, 265 bin 940 ekmek, 57 bin 662 koli su, 14 bin 486 hazır gıda, 357 halı ve 7 bin 19 hijyen kiti gönderen belediye, 13 itfaiye ekibi ile de arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.

BİTLİS

Bitlis Belediyesi, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 5 itfaiye eri ve bir araç ile iş makinesi operatörlerini deprem bölgelerine yönlendirdi. Belediye daha sonra deprem bölgelerine 3 temizlik görevlisi ve bir araç ile 5 zabıta personelini sevk etti.

Adıyaman, Malatya ve Elbistan'daki vatandaşların yaralarının sarılması için 5 bin gıda kolisi, 3 bin çocuk bezi, 4 bin 800 sıvı sabun, 4 bin 800 ıslak mendil, bin hasta bezi, 4 bin kadın hijyen seti, 400 ısıtıcı, 150 battaniye, 200'er yorgan ve yastık, 50 yatak, çok fazla atkı, bere, eldiven, pijama ve giysi, 7 tır su, 50 bin ekmek ile çok sayıda kefen gönderildi.

BOLU

Bolu Belediyesi 89 tır gıda, giyim, battaniye, yorgan, ayakkabı, su, ısıtıcı, hijyen malzemeleri, bebek maması, tüp, jeneratör, katalitik soba ile insani yardım malzemesi yüklü 23 kamyoneti depremden etkilenen illere ulaştırdı.

Bir kamyonet tıbbi malzemeyi bölgeye intikal ettiren belediye, afetten etkilenen il ve ilçelere iş makinelerinden oluşan 125 araç ile 30 şoför ve operatörüyle destek verdi. 35 kişilik arama kurtarma destek ve 5 kişilik enkaz kırım ekibinin de arasında yer aldığı toplam 321 kişi, afet bölgesinde çalışmalara katıldı.

BURDUR

Burdur Belediyesi, depremlerden etkilenen bölgeye arama kurtarma çalışmalarında görevli 3 itfaiye aracı ve 18 itfaiye personeli, 1 ekskavatör, 3 kamyon, 14 işçi, 2 araç, 4 şoför, 14 tır ile 2 kamyon gıda, giysi ve malzeme, battaniye, yorgan, su, 12 konteyner ve odun gönderdi.

BURSA

Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde üç alanda toplam 2 bin konteynerle oluşturulacak 110 bin metrekare alana sahip geçici konaklama alanı yapacak.

Günlük 150 ton kapasiteyle 5 kullanım suyu ve 2 içme suyu tankeriyle depremzedelerin kullanım ve içme suyu ihtiyaçları karşılanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin iştirak şirketi BURFAŞ aracılığıyla sabit ve seyyar mutfaklar marifetiyle günlük 12 bin kişiye sıcak yemek desteği sağlanıyor.

BURFAŞ ayrıca 14 aşevi ve mobil mutfak ile depremin ardından şu ana kadar 512 bin kişiye sıcak yemek dağıttı. BUSKİ ekipleri de Hatay ve Kahramanmaraş'ta su bağlantıları ve altyapı işlemleri gerçekleştiriyor.

ÇANAKKALE

Çanakkale Belediyesi tarafından AFAD koordinesinde yardım faaliyetleri yürütüldü.

Bu kapsamda insani yardım malzemeleri, termal battaniye, uyku tulumu, gıda, jeneratör, kedi köpek maması, kefen, ceset torbası gibi çok çeşitli ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra belediye atölyesinde üretilen sobalar ile yakacak malzemeleri, 14 tır, 2 kamyon, 10 kamyonet, 2 minibüsle bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

ÇANKIRI

Çankırı Belediyesi deprem bölgesine 5 bin 225 battaniye ile gıda, kıyafet, temizlik malzemesi, ısıtıcı gönderdi. Ayrıca belediye personeli 82 kişilik arama kurtarma ve hasar tespit ekibi bölgede görevlendirildi. Belediyeye ait iş makineleri ve kamyonlar da bölgeye sevk edildi.

ÇORUM

Çorum Belediyesi, deprem bölgesine 50 tır ve 21 kamyon yardım malzemesi, 100 civarında iş makinesi ve araç, mobil ikram aracı, 156 kurtarma malzemesi, 35 bin litre motorin, 226 arama kurtarma ve destek personeli ile 36 su ve kanalizasyon teknik personeli gönderdi.

Osmancık Belediyesi aşevi Kahramanmaraş'ta faaliyetine devam ediyor.

DENİZLİ

Deprem bölgesine 43 iş makinesi, 6 arama kurtarma aracı, 15 kamyon-kamyonet, 5 itfaiye aracı, 25 otobüs ve 2 mobil aşevi ile 397 personelini sevk eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, yardım malzemelerini taşıyan 44 tırı bölgeye ulaştırdı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, depremin ilk anından bu yana arama kurtarma çalışmaları ve geçici barınma merkezlerinde 2 binden fazla personelle sahada çalışıyor.

Toplam 220 araç ile 24 saat esaslı çalışan ekipler, deprem hasarlarının giderilmesi, hafriyat, lojistik, çadır kurulumu, nakliye cenaze hizmetleri, yiyecek ve kurtarma hizmeti vermeye devam ediyor.

Kentte de depremden etkilenen vatandaşlara, toplam 84 noktada bugüne kadar 358 bin 460 öğün sıcak yemek, 317 bin 800 öğün çorba, 99 bin 600 öğün kahvaltı, 43 bin 167 kek, 44 bin 484 meyve suyu, 37 bin 64 su ve 24 bin 550 ekmek dağıtıldı.

EDİRNE

Edirne Belediyesi deprem haberinin duyulması sonrası bölgeye araçlarla arama kurtarma ekibinin yanı sıra mobil ikram aracı da sevk etti. Depremin olduğu gün yardım kampanyası da başlatan belediye, afet bölgesine 24 yardım tırı gönderdi.

ELAZIĞ

30 kişilik uzman ekip, Kahramanmaraş'ta kurulan çocuk oyun çadırında depremzede çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi, ailelerine psikososyal destek verdi.

Keban Belediyesi, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş'a 18 kamyonet giyim ve gıda yardımı gönderdi.

ERZİNCAN

Erzincan Belediyesi, deprem bölgesine 13 iş makinesi ve 110 personel ile 7 bin 750 battaniye, 2 bin 700 yorgan yastık, 280 yatak çadır, 315 halı, 190 bin ekmek sandviç, 451 bin muhtelif ebatlarda su, 12 bin süt, 6 bin 660 koli kuru gıda, 9 bin 600 meyve suyu, 14 bin hijyenik ped, 82 bin çocuk bezi, 2 bin çocuk maması, 16 bin 500 ıslak mendil, 35 bin 500 tuvalet kağıdı, 27 bin kilogram un, 612 ısıtıcı, 14 bin 360 ayakkabı, 41 bin 500 erkek giyim, 39 bin kadın giyim, 38 bin çocuk giyim, 612 iç giyim, 8 bin 500 litre akaryakıt, 4 cenaze aracı gönderdi.

ERZURUM

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgelerine 91 personel, 91 iş makinesi, 42 yardım tırı, 81 bin ton yakıt, 29 bin muhtelif ihtiyaç, 833 çadır, 100 şofben, 52 bin 500 maske, 500 tulum, 450 bin paket gıda malzemesi, 6 bin 500 inşaat malzemesi, 6 bin 143 battaniye, 5 bin 670 giysi, 1010 ısıtıcı, 990 uyku seti, 567 çocuk masası, 226 mobil tuvalet, 94 çöp konteyneri, 63 su deposu ve cenaze hizmetlerinde kullanılan 12 bin malzeme ulaştırdı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan itibaren personel, araç gereç ve ekipmanların yanı sıra başta ekmek ve su olmak üzere insani ihtiyaçları içeren 81 tır insani yardım malzemesi, 340 personel, 58 iş makinesi ve aracını afet bölgesine gönderdi.

GİRESUN

Giresun Belediyesi deprem bölgelerine 34 yardım aracı, 78 personel gönderdi.

Arama kurtarma çalışmalarına da katılan belediye, Adıyaman başta olmak bölgede enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları, cenaze işlemleri, aşevi gibi gıda destek hizmetlerine destek sağlıyor.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Belediyesinin 46 personeli ve 13 aracı depremin ilk gününden itibaren bölgede hizmet verdi. Yardım malzemesi yüklü 10 tır ve 8 kamyon da depremzedelere ulaştırıldı. Belediye personeli yardım, çevre temizlik ve altyapı çalışmalarına katkı sağladı.

HAKKARİ

Hakkari Belediyesi, deprem bölgesine 10 kişilik 80 izoleli çadır, 3 insani yardım tırı, 2 iş makinesi ve 16 personel gönderdi.

Yüksekova Belediyesi ise iş makineleri, kamyon ve cenaze aracı, 4 mühendis ve şoför, 35 tabut ve 10 top kefen gönderdi, personelin topladığı 100 bin lira nakdi yardım da AFAD hesabına aktarıldı.

ISPARTA

Isparta Belediyesi 59 iş makinesi, bir arama kurtarma aracı, 15 kamyon, 4 itfaiye aracı, 4 cenaze aracı, bir mobil gasilhane, 3 ambulans, bir engelli nakil aracı, bir çöp aracı ve 2 yol süpürme aracı bölgeye sevk etti. Toplanan 36 tır yardım malzemesi ile 6 jeneratörü depremzedelere ulaştırdı.

İlçe belediyelerinden de yardım malzemeleri gönderildi.

MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 514 itfaiye ve destek ekibi personeli ile 208 araç, 8 jeneratör ve iş makinelerini depremin etkilediği 11 ile gönderdi.

120 bin ekmek ve 20 tır suyu da depremzedelere ulaştıran belediye ekipleri, 22 Şubat'a kadar 629 bin 445 kahvaltı, yemek ve çorba dağıtımı gerçekleştirdi.

İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi yardım koridoruyla bugüne kadar yaklaşık 300 tır ve kamyon, 3 uçak, 3 gemi, 5 otobüs kargo ile insani yardım malzemesi sevk etti. Bölgede görev yapan personel sayısı da bine yaklaştı.

Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Adıyaman'da toplamda 282 konutlu konteyner kentlerin kurulumunu yürüten belediye, Hatay'da bir sahra hastanesi kurdu.

Belediyenin "Mera İzmir" projesine dahil olan üreticiler, 111 küçükbaş ve bir büyükbaş hayvanı depremzedeler için hibe ederken İzmir'de yürütülen çocuklara süt dağıtımı bölgede de uygulamaya geçirildi.

Konak Belediyesi, ihtiyaç malzemeleri taşıyan 16 tır gönderirken Kahramanmaraş'ta 250 kişilik çadır kent kurma kararını açıkladı, 95 personel gönderdi.

Balçova Belediyesi 15 tır yardım malzemesi, 12 konteyner, Çeşme Belediyesi ise 10 tır yardım malzemesi yolladı.

Buca Belediyesi 20 tır yardım malzemesi ve arama kurtarma ekibini gönderdi, Hatay Hassa'da 5 bin kişi yemek kapasiteli mobil mutfak oluşturdu.

Karşıyaka Belediyesi de 23 tır, 21 kamyon, 8 kamyonet, 3 otobüs yardım malzemesi ulaştırdı, 1 arama kurtarma aracı, 1 kamyon ile 45 personel gönderdi. Günlük 200 öğün sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Bornova Belediyesi 17 tır yardım malzemesi, 2 bin 500 çadır, seyyar tuvalet ve mutfak gönderdi. Belediyeye ait iş makinesi, arazi aracı, ambulans, kırıcı kesici teçhizat ile 40 personel de bölgeye sevk edildi.

Bayraklı Belediyesi, 18 kişilik arama kurtarma personeli ile 4 kişiden oluşan sağlık ekibini ambulans ile bölgeye sevk etti. Ayrıca 209 çadır ile 25 tır yardım malzemesi de gönderdi.

Menemen Belediyesi 25 tır, 4 kamyon insani yardım malzemesi ile 2 jeneratörü gönderirken Menemen Arama Kurtarma ekibi (MAKUR) de ilk gün yola çıktı.

Kınık Belediyesi, ısıtıcı, 12 seyyar tuvalet ve banyo ile insani yardım malzemesi yüklü 49 tırı bölgeye ulaştırdı.

KARS

Görevlendirme yapılan Kars Belediyesi, bölgeye arama kurtarma, yardım, itfaiye hizmetleri, temizlik işleri ve hasar tespit çalışmaları için 40 personel ve 6 iş makinesi ile araç gönderdi.

Belediye ayrıca, temel gıda, hijyen malzemesi, tekstil ve kıyafet ile ısıtıcı, fener, kefen ve benzeri yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırdı.

KASTAMONU

Kastamonu Belediyesi 7 tır, 10 kamyon, 2 kamyonet ve 3 minibüs yardım ulaştırdı. Yardımlar arasında soba, yakacak, hijyen maddeleri ve giysiler yer aldı.

Belediye bölgeye destek için 2 arazöz, 4 arama kurtarma aracı, 1 itfaiye aracı ve 2 su tankerini de gönderdi. Kastamonu ve Taşköprü belediyelerinden 24 arama kurtarma, 60 da personel sevk edildi.

KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 639 personel, 171 araç, 128 iş makinesi, jeneratör, kompresör, kırıcı ve kesiciden oluşan 48 malzeme, 3 karavan, 15 konteyner, 8 cenaze yıkama aracı, nakil aracı, 5 mobil mutfak, ilaçlama aracı, 2 yol süpürme aracı ve 3 yakıt tankeri gönderdi.

İlçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının da yardımlarıyla 1000'den fazla tır yardım malzemesi afet bölgesine ulaştırıldı.

Kahramanmaraş'ta, Karacasu Geçici Konaklama Merkezi'nde 117 aileye konteyner kent kuruldu. Mühendislerden oluşan 6 araçlık teknik destek ekibi bölgeye gitti.

İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hem arama kurtarma çalışmalarına katıldı hem de Hatay İskenderun Limanı'nda çıkan yangına müdahale etti.

5 mobil mutfak ve çok sayıda aşçı tarafından günlük 15 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor.

KIRKLARELİ

Kırklareli Belediyesinden de itfaiye ve ekskavatör ile 33 belediye personeli deprem bölgelerine gönderildi.

İlk yardım tırının yanı sıra vatandaşların da desteğiyle gıda, hijyen malzemeleri, kıyafet, ısıtıcı ve yatakların yer aldığı 40 tır ile mobil mutfak aracı, engelli minibüsü, seyyar tuvalet gönderildi.

KIRŞEHİR

Kırşehir Belediyesi, Adıyaman'a 8 araç, insani yardım taşıyan 9 tır, 250 battaniye, 50 ısıtıcı ve soba, 5 personel, Gaziantep'e 5 araç, insani yardım taşıyan 5 tır, 50 ısıtıcı ve soba, 50 hijyen malzemesi ve 3 personel, Hatay'a 13 araç, 12 tır, 2 konteyner hijyen malzemesi ve 18 personel, Kahramanmaraş'a 19 araç, insani yardım taşıyan 18 tır, 500 battaniye, 50 ısıtıcı ve soba, 4 jeneratör ve 15 personel, Malatya'ya 4 araç, insani yardım taşıyan 4 tır, 500 battaniye, 50 ısıtıcı ve soba, 25 çadır ve hijyen malzemesi, Osmaniye'ye 1 araç, insani yardım taşıyan 1 tır kamyon ve 2 personel, Şanlıurfa'ya 1 araç, insani yardım taşıyan 1 tır ve hijyen malzemesi gönderdi.

Kırşehir Belediyesi ayrıca, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları için Kahramanmaraş Pazarcık'a 4 personel ve birer arazöz, kombine araç, Hatay'a 1 minibüs ve 3 personel ulaştırdı.

KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde 706 personel ile arama-kurtarma, çadır kent ve sahra hastanesi, altyapı ve salgın hastalıkların önlenmesi konularında çalışmalar yaptı.

Her gün 3 çeşit olmak üzere 10 bin sıcak yemek verilirken 5 bin de kahvaltı servisi yapılıyor. Kahramanmaraş ve Hatay'da 700 bin kişilik çorba, 382 bin hazır gıda, 200 bin ekmek, 200 bin tortilla, 72 bin sıcak yemek ve 30 bin içme suyu ikram etti. Hatay'ın Defne ilçesinde 1 çadır kent, 1 sahra hastanesi, 1 de kalıcı mutfak kurulumu yapıldı. Çocuklar için mini futbol sahası hazırlandı.

İzmit Belediyesi, Hatay Defne ilçesinde kurdukları aşevi ile günde 10 bin kişilik sıcak yemek yapmasının yanı sıra ikinci aşevini Kahramanmaraş'ta kuruyor.

Gebze Belediyesi, 400 personel ve 90 araçlık kapasiteyle Hatay'ın Defne ilçesinde hizmet veriyor. Belediye ekipleri, sıcak çorba ve yemek ikramı başta olmak üzere sterilizasyon için temizlik, ilaçlama çalışmaları yapıyor.

KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi deprem bölgesine 177 personel, 40 iş makinesi ve ulaşım destek aracı, 33 yardım tırı gönderdi.

MANİSA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde toplam 344 personel ile aralarında iş makineleri ve mobil mutfakların da bulunduğu 124 aracı görevlendirdi. Bölgede günlük 1000 kişilik sıcak yemek dağıtımı yapan belediye ekipleri, 25 arazi aracıyla gıda ve tıbbi malzeme dağıtıyor. Malatya'da kırsal bölgelere tankerle içme ve kullanma suyu temin eden ekipler, Pazarcık ilçesinin içme suyu altyapısının bakım onarımını yapıyor.

Yardım tırlarının yanında bölge illerinde salgın hastalıklara karşı ilaçlama, depremzedelere otobüs desteği, seyyar tuvalet kurulumu ve üreticiye 50 ton küçükbaş hayvan yemi dağıtımı ve sokak hayvanlarının beslenmesi noktasında da çalışmalar sürüyor.

MUĞLA

Muğla Büyükşehir Belediyesi 274 personel ve 90 araç ile sahada görev yapıyor. Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'a gönderilen personel çalışmalarını sürdürüyor.

Çadır, soba, odun, gıda kolisi, konserve, ceset torbası, tabut, kefen ve tıbbi malzeme yardımları, ihtiyaç oldukça devam ediyor. Mobil mutfak araçları ikram dağıtımı gerçekleştiriyor.

MUŞ

Muş Belediyesi depremin ilk gününden bu yana bölgeye 10 tır yardım malzemesi gönderdi.

Deprem bölgelerine giden 6 arama kurtarma ekibi, enkazlarda görev aldı. Hasar tespiti yapmak üzere 7 inşaat mühendisi bölgeye gitti.

Muş Belediyesinden 76 personel, 10 iş makinesi, 3 su tankeri, 3 temizlik ve 1 ikram aracı bölgeye gönderildi, 7 bin 500 litre akaryakıt ve 280 bin ekmek desteği sağlandı.

NEVŞEHİR

Nevşehir Belediyesi, 2 arama kurtarma aracı ile 14 itfaiye personelini Kahramanmaraş'a yolladı.

Görevleri devam eden itfaiye personelinin yanı sıra su ve kanalizasyon arızalarının onarımı için 6 işçi ile hasar tespit çalışmalarına destek amacıyla 5 personel daha belediye tarafından Kahramanmaraş'a gönderildi.

NİĞDE

Niğde Belediyesi, yardım kampanyasında toplanan 85 tır gıda yardımı, 12 cenaze aracı, 5 iş makinesi, 15 arama kurtarma aracı, 6 kamyon ve kamyonet, 4 itfaiye aracı, 16 otobüs, minibüs, mobil aşevi aracı, 2 su tankeri, mobil gasilhane, 20 jeneratör ve 50 çadırı bölgeye ulaştırdı.

Ayrıca 8 bin 500 battaniye, 10 bin ısıtıcı, 500 uyku seti, 65 bin giyecek yardımı, 50 bin bez, mama, hijyen malzemesi ile çamaşırhane, 5 konteyner, 15 kişilik duş kabini, lavabo ve tuvalet gönderen belediyenin 150 personeli sahada görev yapıyor.

ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, depremlerin ilk gününden bugüne 284 personeli, 221 araçla bölgeye gönderdi. Vatandaşların da desteğiyle toplanan yardımlar, 22 tırla deprem bölgesine ulaştırıldı.

RİZE

Rize Belediyesi, deprem bölgesinde 109 personel, 32 hizmet aracıyla arama kurtarma, enkaz kaldırma, temizlik, cenaze hizmeti ve ilaçlama hizmeti vermeye devam ediyor. Bunun dışında bölgeye 19 yardım tırı, 16 kamyon, 1 minibüs ile 2 otobüs yardım ve lojistik malzeme gönderildi.

SAKARYA

Deprem bölgesine Kocaali Belediyesi 11 tır insani yardım, 3 tır odun, 1 tır su, Serdivan Belediyesi 23 tır insanı yardım, 4 tır yakacak, Akyazı Belediyesi 12 tır, 10 kamyon ve 2 otobüs insani yaşam malzemesi, 5 tır su, 40 tır odun ve yakacak, Adapazarı Belediyesi 53 yardım tırı gönderirken çeşitli gıda malzemesi yardımında da bulunan söz konusu belediyeler personel ve iş makinesi destekleriyle depremzedelerin yardımına koştu.

SAMSUN

Samsun Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 17 ilçe dahil olmak üzere deprem bölgesine 565 tır ve 35 kamyonla gıda, giyecek, temizlik, yakacak, konteyner ve seyyar tuvaletten oluşan yardım malzemesi gönderildi. Büyükşehir Belediyesi ayrıca bölgeye 71 bin 545 litre akaryakıt ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi ile İlkadım, Canik, Atakum ve Tekkeköy başta olmak üzere ilçelerden 200'ün üzerinde arama kurtarma ekibi bölgedeki çalışmalara destek verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde 147 araç ve 233 personelle enkaz kaldırmadan altyapı çalışmalarına kadar pek çok alanda çalışma yürütüyor.

SİVAS

Sivas Belediyesi, 2 itfaiye aracı, 3 arama kurtarma aracı ve 50 arama kurtarma personelini Malatya ve Kahramanmaraş'a gönderdi.

Belediye ayrıca 20'si kamyon olmak üzere 40 iş makinesi ile 50 tır ve 30 kamyon gıda, giysi, battaniye ve yataktan oluşan yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırdı. Afet bölgesindeki vatandaşların tahliyesi için ise 100 minibüs ve 30 otobüs görevlendirildi.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi depremin ilk anından itibaren 27 araç ve 101 personelden oluşan ekiple, bölgede arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerine destek verdi. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek vermek üzere oluşturulan 39 kişilik bir ekip daha bölgeye gönderildi.

Afetzedelere 8 tır gıda, barınma, giyim ve acil ihtiyaçların giderilmesi konusundaki yardımların yanında depremin etkilediği bölgelerde faaliyet gösteren hayvan üreticilerine destek amacıyla 3 tırda toplam 75 ton hayvan yemi bölgeye sevk edildi.

TRABZON

Trabzon Büyükşehir Belediyesince bugüne kadar toplam 324 personel, aralarında vinç, iş makinesi, cenaze aracı, su tankeri ve temizlik araçlarının da bulunduğu toplam 250 araç ile insani yardım malzemesi taşıyan 103 tır ile 1 ton kedi ve köpek maması bölgeye sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesinin iştirakleri arasında yer alan TRABİTAŞ tarafından da depremzedelere günlük 10 bin köfte, ekmek ve ayran ikramında bulunuldu. Ayrıca Kahramanmaraş'a 200 çöp konteyneri gönderilerek bölgede temizlik, çöp toplama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Barınma ihtiyacına istinaden de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine 23 konteyner gönderildi.

UŞAK

Uşak Belediyesi, ilk günden bu yana depremden etkilenen illere 7 kamyon ve kamyonet, 3 mobil aşevi, 3 cenaze aracı, 2 itfaiye aracı, 4 otobüs ve minibüs, arama kurtarma aracı, 56 jeneratör, 50 çadır, 225 bin 80 battaniye, 1360 ısıtıcı, 10 bin uyku seti, 50 bin 100 parça giyecek, 50 bin hijyen malzemesi, 15 tır gıda yardımı ve 140 personel gönderdi.

VAN

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda depremden etkilenen illere toplam 768 araç, 1 helikopter ve 2 İHA gönderildi. Depremzedelere ulaştırılmak üzere 2 bin 28 ısıtıcı, 1474 çadır, 6 bin 177 battaniye, 3 bin 950 yatak, 7 bin 514 çarşaf ve yatak seti, 197 kamyon, 93 tır, 3 tanker, 150 arazi aracı belirlenen illere sevk edildi.

ZONGULDAK

Zonguldak Belediyesi 73 personel, 14 iş makinesi, itfaiye ve cenaze aracı, 1 otobüs, 2 minibüs, su tankeriyle çalışmalara destek verdi.

İlçelerden Devrek Belediyesi 10 araç, 28 personel ile 1160 ısıtıcı ve soba, 5180 hijyen paketi, 4670 battaniye yardımında bulundu. Gökçebey Belediyesi ve Kaymakamlığı işbirliğinde 2 tır ve 2 kamyon odun, 2 tır su, 1 tır gıda, 1 tır hazır gıda, 1 kamyonet oyuncak ve hijyen malzemesi, 1 tır hijyen malzemesi, 1 kamyon ekmek, 501 bin 895 lira nakit yardımı yapıldı.

AKSARAY

Aksaray Belediyesi, kampanyalarda topladığı 163 tır ile 164 kamyona doldurulan yardım malzemelerini depremlerden etkilenen illere gönderdi.

Belediye ayrıca Kahramanmaraş'ta günlük 5 bin kişilik çorba dağıtımı ve 3 bin kişilik gıda yardım desteği sağlıyor. Belediyeye ait 27 araç ile 86 personel de deprem bölgesinde görevlendirildi.

BAYBURT

Bayburt Belediyesince depremlerin ilk gününden bugüne kadar 21 personel, 1 itfaiye aracı, 1 iş makinesi, 1 otobüs, 2 cenaze aracı bölgeye gönderildi. Vatandaşların da desteğiyle 48 kamyon, 3 tır yardım malzemesi deprem bölgesine ulaştırıldı.

KARAMAN

Karaman Belediyesi, depremden etkilenen illere 300 tır yardım malzemesi gönderdi.

İtfaiye, iş makinesi operatörleri, temizlik işçileri ve otobüs şoförleri ile inşaat mühendislerinden oluşan 44 belediye personeli, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

KIRIKKALE

Kırıkkale Belediyesi, depremin ilk gününden itibaren Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 65 personel, 20 çöp ve temizlik aracı, 2 itfaiye, 3 kepçe, 3 kamyon, tır ve aranjör, 3 kamyonet ve 2 pikapla hizmet verdi.

İtfaiye ekipleri arama ve kurtarma faaliyetlerine katılırken, iş makineleri kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının açılmasını sağladı.

Kırıkkale'den gönderilen gıda ve diğer yardım malzemelerinin depremzedelere ulaşmasını sağlayan belediye ekipleri, arama kurtarma çalışmaları tamamlanan ilçede, enkaz kaldırma işlemlerine katkı sağlıyor. Ekipler, halen ilçede çöp toplama, temizlik ve ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

BARTIN

Bartın Belediyesi, Gaziantep Nurdağı ilçesine 6 kişi ve 1 araçtan oluşan Bartın İtfaiyesi arama kurtarma ekibini gönderdi. Belediyeye ait 2 kazıcı ve yükleyici, jeneratör, projektör ve hilti gibi iş araç gereçleri ile operatörler çalışmalara destek verdi.

ARDAHAN

Ardahan Belediyesinin, deprem bölgesinde 11 kişilik teknik ekiple yürüttüğü çalışmalarına birer itfaiye ve cenaze ile sıcak yemek dağıtım aracı destek veriyor.

Belediye bünyesinde başlatılan kampanya kapsamında ise 3 tır ve 1 kamyon gıda ile giyimden oluşan malzemelerin yanı sıra 2 konteyner bölgeye gönderildi.

IĞDIR

Görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesinin Valilikle ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında deprem bölgesinde 700 personel ve 115 araç bulunuyor.

Kentten bugüne kadar bölgeye 89 yardım tırı, 130 ton yem, 171 bin 200 lavaş ekmek, 3 bin 700 atkı ve bere, 24 bin battaniye, 33 bin paket bebek bezi, 641 bot ve ayakkabı, 4 bin 196 kazak, 1230 projektör, 15 bin ısıtıcı, 700 bin paket su, 95 bin paket süt, 350 bin gıda ve hijyenik malzeme kolisi gönderildi.

YALOVA

Yalova Belediyesi, deprem bölgesine giyim, gıda, temizlik malzemeleri, ısıtıcı, yatak, battaniye, su ve temizlik malzemeleri olmak üzere 32 tır, 5 kamyon ile sivil toplum örgütleri desteğiyle 42 ağır iş makinesi ve vinç gönderdi.

Yine bölgeye 10 tır odun gönderen belediye, bünyesindeki arama kurtarma ekibi ve itfaiye başta olmak üzere 101 personelle bölgede görev yaptı. Yalova Belediyesi halen 3 ekip, 3 araç ve 11 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

KARABÜK

Karabük Belediyesinin gönderdiği 2 kato, 1 bekolooder, 3 hafriyat kamyonu ile operatör, 1 arama kurtarma aracı ile 8 personel hizmet verdi. Ayrıca 250 kefen takımı, 2 seyyar tuvalet ve 2 tır un afetzedelere ulaştırıldı.

DÜZCE

Düzce Belediyesi, depremzedelere 25 bin battaniye, 5 bin elektrikli ısıtıcı, 150 katalitik, 350 mutfak tüpü, 500 çadır, 5 bin yorgan, 3 bin 250 yastık, 10 bin mont, 2 bin 500 polar, 6 bin 500 bot, 20 bin eldiven, 25 bin çorap, 25 bin bere, 1000 termal içlik, 10 bin gıda kolisi, 10 bin bebek maması, 1500 kilo un, 38 jeneratör, 5 bin koli kek ve kraker, 6 bin 500 kafa lambası, 20 bin powerbank, 25 bin çocuk bezi, 25 bin ıslak mendil, bin biberon, 10 bin emzik, 10 bin kömür sobası, 1500 demir kesici, 12 bin kahvaltı paketi, 38 tır ve 45 kamyon yardım malzemesi, 16 tır su, 3 tır odun, 3 tır palet ve 4 tır tuvalet ile duş yolladı.

Bölgeye 44 gönüllü personel, 2 minibüs, 8 iş makinesi, 22 itfaiye personeli, 5 damperli kamyon, 2 pikap, 2 itfaiye aracı, 1 temizlik aracı, 1 ekskavatör ve 2 cenaze nakil aracı, 2 bebek bakım odası, 32 tuvalet, 15 duş, 100 soba ve 2 saha projektörü gönderildi.

İSTANBUL

İBB, bugüne kadar deprem bölgesinde 3 bin 953'ü personel ve 717'si gönüllü olmak üzere 4 bin 670 kişi ile görev aldı. Bölgede halen İBB'nin 2 bin görevli personeli yer alırken, çeşitli niteliklerde 522 iş makinesi/hizmet aracı bulunuyor.

AFAD tarafından koordine edilen arama-kurtarma çalışmalarında, görevli ve gönüllülerden oluşan 686 İBB personeli yer alırken, halihazırda 47 kişilik arama-kurtarma ve itfaiye ekipleri bölgedeki görevlerine devam ediyor.

İBB itfaiye arama-kurtarma grubu, İSKİ arama-kurtarma grubu ve İBB'nin iştiraklerinden oluşan arama-kurtarma ekipleri, yürütülen çalışmalarda 561 kişiyi canlı olarak kurtarırken, hasar tespiti amacıyla 90 kişi bölgede görevini sürdürüyor.

Toplamda bölgeye 3 bin 738 çadır ve 72 konteyner sevkiyatı yapan İBB tarafından Samandağ Devlet Hastanesi karşısındaki alana altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 140 kişi kapasiteli 28 prefabrik konteyner kuruldu.

Bölgeye 77 tır Hamidiye su ile 42 tırdan oluşan 3 milyon 900 bin Akdeniz tipi ekmek, 270 bin altın çörek, 69 bin bebe bisküvisi ile 4 bin 100 glütensiz ekmek sevk edildi.

İETT tarafından günde 2 öğün olmak üzere 3 bin kişilik, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca ise 3 öğün olmak üzere 11 bin kişilik yemek üretilirken, kurulan mobil büfelerden arama ekiplerine ve vatandaşlara kumanya, kek, çay, su ve meyve suyu dağıtımı yapıldı.

İBB tarafından, 212 kabin tuvalet, 70 mobil duş, 6 çamaşır makinesi, 6 kurutma makinesi, 10 noktada 44'ü sabit, 5'i değişen İBB WiFi hizmeti ile 34 mobil şarj istasyonu kurulurken, kentlerin temizliği için 183 kişilik temizlik ekibi 28 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

İBB ekipleri, sağlık hizmetleri kapsamında 155 personel ile depremzedelere mobil ve yerinde sağlık hizmeti veriyor.