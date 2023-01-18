Binlerce mahalle bekçisi alınacak!

Adaylar, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek. Alıma ilişkin sınav takvimi www.pa.edu.tr internet adresinden ilan edilecek.



2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Duyurusu

26 ilimize (1.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.



Adaylar, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.



Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.



Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.



2023/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: Başvurusunu yaparken Şehit veya vazife malulü yakınıyım kutucuğunu işaretleyemeyen veya Şehit veya vazife malulü ibaresini göremeyen, Şehit veya vazife malulü yakını statüsündekindeki adayların başvuruları Başkanlığımızca yapılacağından, adayların dilekçeleri (adı, soyadı, TC. kimlik no, adres, kontenjan ili, 2 adet irtibat numarası, mezuniyet durumu) ile şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneğini ön başvuru tarihleri arasında 0 312 462 87 29 numaralı faksa göndermeleri gerekmektedir.

UYARI: 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına ön başvuru yapacak adaylar ÖNCE Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden veya Halkbank internet bankacılığından sınav ücretini yatıracak, ardından www.ais.pa.edu.tr adresinden sınav başvurusunu yapacaktır. Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan, yapamayan ya da başvurusunu onaylamayan adaylar sınava alınamayacaktır.

UYARI: 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;

•Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,

•Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

•Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

•Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

•Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.

UYARI: 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına ön başvuruda bulunacak olan adayların Aday İşlemleri Sisteminde “aday bilgilerini güncelle” butonuna basarak bilgilerini güncellemesi gerekmektedir. Aday bilgilerini güncellemeden başvuru yapan adayların sorumluluğu kendisine aittir. Ayrıca, adaylar başvuru yapacağı ili kendisi seçeceğinden konuya azami özen göstermeli, başvuru yapacağı ili kontrol ettikten sonra başvurusunu onaylamalıdır.

2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI

S.N.

İL

PLANLANAN KONTENJAN SAYISI

1

İSTANBUL

740

2

İZMİR

100

3

TEKİRDAĞ

55

4

MUĞLA

50

5

VAN

40

6

DİYARBAKIR

25

7

GAZİANTEP

15

8

EDİRNE

15

9

ISPARTA

15

10

TUNCELİ

15

11

IĞDIR

15

12

YALOVA

15

13

ARDAHAN

15

14

MARDİN

15

15

SİİRT

10

16

HAKKARİ

10

17

ŞIRNAK

10

18

AĞRI

10

19

ÇANKIRI

10

20

ÇANAKKALE

10

21

NEVŞEHİR

10

22

AKSARAY

10

23

YOZGAT

10

24

BİTLİS

10

25

ERZİNCAN

10

26

KİLİS

10

TOPLAM

1.250