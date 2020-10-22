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Canı karpuz çekince tarlaya girdi… Yargıtay’dan karpuzla ilgili göz hakkı kararı!

İki kişi karpuz tarlasına girerek tarla sahibinin haberi olmadan karpuz aldı. O esnada tarlada bulunan tarla sahibi durumu fark edince bu iki kişiyi durdurdu.

Canı karpuz çekince tarlaya girdi… Yargıtay’dan karpuzla ilgili göz hakkı kararı!

Canı karpuz çekince tarlaya girdi… Yargıtay’dan karpuzla ilgili göz hakkı kararı!

İki kişi karpuz tarlasına girerek tarla sahibinin haberi olmadan karpuz aldı. O esnada tarlada bulunan tarla sahibi durumu fark edince bu iki kişiyi durdurdu.

22 Ekim 2020 Perşembe 13:06
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Yaşanan tarladan izinsiz karpuz alma olayında tarla sahibi davacı oldu. Göz hakkına benzer bir değerlendirme ile davadaki ceza oranlarında indirim oldu. Dava Yargıtay’a taşınınca karar bozuldu ve daha yüksek ceza verilmesi gerektiğine karar verildi.

Sıcak havada canı karpuz çeken baba ve oğul, bulundukları bölgede bir karpuz tarlasına girerek tarla sahibinden izinsiz karpuz almak istediler. İfadelere göre tarla sahibi o esnada tarlanın öbür tarafından çalışıyordu. Baba ve oğlunu gören tarla sahibi ikisini de durdurarak jandarmaya haber verdi. Mahkeme huzuruna çıkan baba ve oğul hakkında mahkumiyet kararı verildi.

İddiaya göre, sıcak havanın da etkisiyle bunalan baba oğul, karpuz tarlasına girerek tarla sahibinden izinsiz karpuz aldı. Bu esnada tarlanın öbür ucunda çalışan karpuzların sahibi, baba oğulu durdurdu.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili tutanak tuttu. Cumhuriyet Savcısı, soruşturmayı tamamlayarak iki sanık hakkında 'hırsızlık' suçundan iddianame hazırladı.

Asliye Ceza Mahkemesi, hırsızlığın teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 35. maddesi kapsamında iki sanığa mahkumiyet verdi. Karar temyiz edilince devreye Yargıtay 2. Ceza Dairesi girdi.

Yargıtay kararında; "Sanıkların müştekilere ait tarladan karpuz çalmaları şeklindeki olayda; karpuzlardan birkaçının kırılmış olması sebebiyle mağdurun tasarruf olanağının kaybolması nedeniyle eylemin tamamlandığı gözetilmeden teşebbüs aşamasında kaldığı belirtilerek 5237 sayılı TCK'nın 35. maddesi uygulanmak suretiyle eksik ceza tayini yasaya aykırıdır.

5237 sayılı TCK'nın 145. maddesindeki 'malın değerinin azlığı' kavramının düşük değerlerin esas alınması suretiyle, yasal ve yeterli gerekçeleri de açıklanmak koşuluyla uygulanabileceği dikkate alınarak, sanıkların tartı ve değer tespit tutanağına göre 86 lira değerindeki karpuzları çalması karşısında, sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK'nin 145. maddesinin uygulanması gerekip gerekmediğinin tartışılmaması da yasaya aykırıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Son Güncelleme: 22.10.2020 13:41
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