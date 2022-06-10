Çevre Bakanlığı Lise Mezunu 207 Temizlik Destek Personeli Alıyor

Yayımlanan kılavuza göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı lise mezunu 207 temizlik destek personeli alımı yapıyor.

ÖSYM Başkanlığı resmi sitesinde yayımlanan duyuru ile KPSS 2022/9 tercih kılavuzu yayımlandı. Yayımlanan kılavuz ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere lise mezunu 207 temizlik destek personeli alım süreci de başladı.

Kılavuzun yayımlanması ile başlayan başvurular, 15 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek. Adayların başvuruları ÖSYM üzerinden alınacak. Ayrıca tercih yapacak adaylar 30 TL de yerleştirme ücreti yatıracak.

TEMİZLİK DESTEK PERSONELİ ALIMI YAPILACAK İLLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temizlik destek personeli alımları, başta Ankara, İstanbul, İzmir olmak üzere Adana, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bingöl, Burdur, Bursa Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta yapılacak.

İLAN 2001 NİTELİK KODUYLA YAYIMLANDI: 2001 NİTELİK KODU NEDİR?

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2022/9 tercih kılavuzunda temizlik destek personeli alımının 2001 nitelik koduyla yapılacağı bilgisi tabloda yer aldı. 2001 nitelik kodunun karşılığı lise mezunu olmak. Yani Çevre Bakanlığı'nın 207 temizlik destek personeli alım ilanına başvuru yapacak adayların lise mezunu olmaları gerekiyor. ;Ayrıca KPSS'den geçerli bir puan almış olmak şartı da gerekiyor.

TERCİH ÜCRETİ KAÇ TL, NASIL YATIRILACAK?

KPSS 2022/9 tercih kılavuzu ile tercih yapacak olan adaylar 30 TL yerleştirme ücreti ödeyecekler. Tercih yaptıktan sonra yerleştirme ücretinin yatırılması ile başvuru süreci tamamlanmış olacak.

DESTEK PERSONELİ NEDİR, NE İŞ YAPAR?

Adından da anlaşılacağı üzere destek personeli destek veren yardım eden personellere denilmektedir. Lise mezunu destek personeli, çalıştığı ortamda sorumluluk alanında bulunan bölgeleri temizler, getir götür işleri yapar. Üstlerinin istemesi durumunda çay, fotokopi gibi işlerini de yapar.