Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem Bölgesinde Yapılacak Konut Sayısını Açıkladı

Buna göre il il yapılacak konut sayısı şu şekilde olacak:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mart ayında Hatay'da 40 bin 426, Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 18 bin 544 konutun inşasına başlanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mart ayında Malatya'da 44 bin 770, Osmaniye'de 9 bin 550, Diyarbakır'da 6 bin, Şanlıurfa'da 3 bin konutun inşasına başlayacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mart ayında Elazığ'da 3 bin 750, Adana'da 2 bin 500, Kilis'te ise 250 konutun inşasına başlayacaklarını bildirdi.